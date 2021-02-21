В Самарской области могут построить как минимум три мусорных теплоэлектростанции (МТЭС). Такую перспективу недавно обсуждали на совещании у зампреда комитета по энергетике Госдумы Валерия Селезнева. Предполагается, что МТЭС разместятся в Самаре, Тольятти и Сызрани. Соглашение о возведении энергетических установок, которые должны будут сжигать скопившийся на полигонах бытовой мусор и превращать его в электроэнергию, было подписано госкорпорациями «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ еще в прошлом году.В договоре речь идет о строительстве как минимум 25 МТЭС в разных регионах страны. Самарская область относится ко второму этапу реализации проекта, то есть предполагается, что МТЭС вряд ли появятся в регионе раньше 2026-2027 гг. Насколько реальны планы по строительству МТЭС в Самарской области, и что они могут принести региону, разбиралась журналист «КП-Самара».Выгоднее, чем уголь, дороже, чем газПолучаемую в результате сжигания мусора электроэнергию собираются преобразовывать в электричество. Однако эксперты говорят, что такая электроэнергия будет дороже, чем получаемая на ГЭС или АЭС, а это может отразиться на тарифе: уже подсчитано, что строительство МТЭС обойдется в 7 раз дороже АЭС и более чем в 40 раз дороже обычной ТЭЦ.- В качестве сырья мусор использовать выгоднее, чем, например, уголь, - рассказал журналисту «КП-Самара» заведующий кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» СамГТУ, д.т.н., профессор Анатолий Щёлоков. – А вот по сравнению с газом уже мусор проигрывает – газ гораздо легче передать на большие расстояния, а в случае с использованием в качестве топлива мусора сразу возникнет вопрос – как обеспечивать поставку такого сырья.Кроме того, эксперт подчеркнул, что в качестве топлива может использоваться только органическая часть хранящихся на полигонах отходов.- Начинать все равно придется с сортировки, чтобы отделить органические отходы от пластика, стекла, металла, железа и т.д., - подчеркивает Анатолий Щёлоков. – А это – серьезные дополнительные расходы.Также эксперт подчеркнул, что при строительстве мусорных ТЭС нужно очень тщательно просчитать возможную экологическую нагрузку и предусмотреть очистные сооружения, которые бы нейтрализовали образующиеся при мусоросжигании вредные выбросы в атмосферу.- Обеспечить экологическую безопасность при мусоросжигании технически возможно, но очень дорого, - предупредил эксперт.Ядовитая зола и диоксиныЭкологи уже бьют тревогу по поводу предполагаемого строительства мусоросжигающих заводов. Как отметил председатель центрального совета Всероссийской Зеленой Лиги, кандидат биологических наук, эколог Сергей Симак, при сжигании мусора со свалки в атмосферу выделяется целый коктейль газов.- В их числе – крайне ядовитые диоксины и фураны, например, 2,3,7,8-тетрахлордипарабензодиоксин, который использовался как химическое оружие во время войны во Вьетнаме, он вызывает сильнейшие поражения организма и отклонения в развитии у детей, - отмечает Сергей Симак. – Также при сжигании мусора образуются крайне ядовитые зольные остатки, которые также необходимо будет где-то захоронить. Все существующие системы сжигания мусора рассчитаны на предварительную сортировку отходов, чтобы в печи попадали только органические отходы – так, например, происходит в Вене или Стокгольме.Сергей Симак подчеркнул - в Европе мусоросжигательные заводы не строят уже 20 лет. А в Японии, где мусоросжигание развито больше всего, ветер по большей части относит ядовитый дым в море.- В России технический контроль существенно отстает от европейских стандартов. В таких условиях сознательно строить предприятие, которое может стать мощным источником загрязнения – это преступление против окружающей среды, - уверен эколог. – Единственная разумная альтернатива – сортировка мусора с вовлечением отходов во вторичную переработку. Именно так сейчас живет уже половина мира.«Отсортируем всего 25%»В то же время эксперты предупреждают: возможности сортировки уже существующего на полигонах мусора ограничены.- В настоящее время мы отсортировываем около 8% всего объема отходов. После модернизации комплекса в 2023 году планируем довести это показатель до 25%, - рассказал журналисту «КП-Самара» Денис Волков - исполнительный директор ГК «Эковоз», в который входит тольяттинский завод по вторичной переработке мусора «Повтор». – Но в любом случае получить совершенно чистые пищевые отходы из общей массы мусора невозможно, там будут присутствовать небольшие частички пластика, металлов, стекла и т.д. Поэтому из такой органики после компостирования получается «грязный» компост, который идет на технические нужды и не используется для удобрения.Эксперт уверен – для успешного строительства и эксплуатации энергетических установок МТЭС необходим раздельный сбор отходов. В противном случае возможности сортировки мусора исходя из мирового опыта ограничатся 25-30% от его объема.- Строительство МТЭС не позволит полностью отказаться от полигонов – ведь после сжигания около 15-20% отходов остаются в виде зольного остатка, это опасные отходы, которые также нужно утилизировать, - предупреждает Денис Волков.«Выкачать газ и рекультивировать»В то же время с каждым годом все острее стоит проблема переполненных мусорных полигонов в Самарской области: в 2021-2022 годах 10 из 12 действующих полигонов в регионе перестают принимать отходы и должны быть закрыты на культивацию. В Самарской области уже запущено семь мусоросортировочных станций, строится два экотехнопарка для переработки вторсырья. Но в одночасье решить проблему они не способны.- Строительство новых мусоросжигательных заводов приведёт к росту тарифов на утилизацию и тарифов на электроэнергию, погубит начавшийся раздельный сбор отходов в некоторых регионов, на токсичную золу после сожжения смешанных ТБО тоже нужны будут полигоны, - говорит самарский экоактивист, экоблогер, волонтер проекта «Вторсырье на благотворительность» Оксана Шишкина. - Что делать? Перестраивать систему обращения с отходами. Начать перерабатывать то, что можно переработать, максимально запретить одноразовые товары, кроме медицинских, ввести административную ответственность за невнедрение раздельного сбора отходов. Существующие полигоны содержат много органики (по моим замерам это около 80%), которые образуют газ и сами по себе полигоны представляют собой сейчас действующий биогазовый реактор. Трогать их ни в коем случае нельзя. Нужно их грамотно рекультивировать и законсервировать на 30-40 лет. За это время - искать другие возможности и другие технологии. Строить станции дегазации, выкачивать метан и только когда этого газа там не останется - раскопать и подумать, что делать с оставшимися отходами. Именно на поиск новых технологий должны быть направлены средства из экосбора. А поддержку мусоросжигания как повсеместной утилизации можно считать провалом цивилизованного обращения с отходами.«В схеме сжигания мусора нет»Региональные власти заявляют, что пока о строительстве мусорных теплоэлектростанций в Самарской области речи не идет. В министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области журналисту «КП-Самара» заявили, что в настоящее время такие объекты в территориальной схеме по обращению отходами отсутствуют.- В действующей редакции территориальной схемы обращения с отходами в числе перспективных объектов обращения с ТКО строительство мусорных теплоэлектростанций на территории Самарской области отсутствует, - пояснили в министерстве. – К приоритетным направлениям формирования системы обращения с ТКО в Самарской области относится строительство объектов для обработки твердых коммунальных отходов, а также объектов переработки ТКО во вторичное сырье.