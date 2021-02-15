Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 15 февраля 2021 года

В прошедшие сутки в некоторых городах Золотого кольца было относительно немного заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городах Золотого кольца коронавирус пока не отступает, хотя в некоторых городах за прошедшие сутки нашли всего по несколько заразившихся. В ряде регионов анонсируют существенных послабления в ближайшем будущем, так, многие запреты сняты в Подмосковье.

Продолжается вакцинация, в городах Золотого кольца активно прививают население. Тем не менее, пока нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественных местах, чтобы не получить крупный штраф.

При поездке в города Золотого кольца стоит помнить, что в нынешних условиях опасаться нужно не только коронавируса, но и простуды. Гриппом и ОРВИ болеют практически так ж часто, как и в прошлые годы, а в этом году еще и зима выдалась довольно морозной.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 911 (+10)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1626 (+12)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1659 (+2)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 9157 (+26)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иваново

Число заболевших: 10 398 (+60)

Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 8341 (+11)

Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30