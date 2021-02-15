Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 15 февраля 2021 года

В прошедшие сутки в некоторых городах Золотого кольца было относительно немного заразившихся
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городах Золотого кольца коронавирус пока не отступает, хотя в некоторых городах за прошедшие сутки нашли всего по несколько заразившихся. В ряде регионов анонсируют существенных послабления в ближайшем будущем, так, многие запреты сняты в Подмосковье.
Продолжается вакцинация, в городах Золотого кольца активно прививают население. Тем не менее, пока нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественных местах, чтобы не получить крупный штраф.
При поездке в города Золотого кольца стоит помнить, что в нынешних условиях опасаться нужно не только коронавируса, но и простуды. Гриппом и ОРВИ болеют практически так ж часто, как и в прошлые годы, а в этом году еще и зима выдалась довольно морозной.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 911 (+10)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1626 (+12)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1659 (+2)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 9157 (+26)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иваново
Число заболевших: 10 398 (+60)
Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 8341 (+11)
Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30