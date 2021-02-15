По данным Самарастата за пять лет стоимость «коммуналки» в Самарской области выросла в среднем на 24,68% (декабрь 2020 года по отношению к декабрю 2015-го). В том числе в 2016 году рост цен на коммунальные услуги по сравнению с 2015-м составил 5,6%. В 2017 году этот показатель был зафиксирован в размере 4,2%, в 2018 – 3,9%, в 2019 – 4%, в 2020 – еще 4%. Рост вроде бы небольшой - но происходит каждый год. Журналист «КП-Самара» достала старые квитанции и подсчитала, насколько выросли цены на коммуналку в регионе за последние пять лет.Жильцов меньше, счета большеВ начале 2016 года стоимость коммуналки для стандартной 50-метровой «двушки» в панельной девятиэтажке с четырьмя прописанными жильцами без счетчиков составляла 5771,82 рубля.За пять лет владельцы квартиры установили счетчики на холодную и горячую воду, а число прописанных жильцов уменьшилось с четырех до трех человек. Тем не менее, за январь 2021 года жильцам обычной самарской «двушки» пришлось отдать за коммуналку почти на 500 рублей больше - 6253,35 рублей.За однокомнатную квартиру с одним прописанным жильцом, общей площадью в 32,9 квадратных метра без счетчиков в начале 2016 года, судя по квитанции, пришлось заплатить 2647,22 рубля. В 2021 году в квартире уже были установлены счетчик. Благодаря этому жильцу удалось несмотря на рост тарифов немного сэкономить на холодной воде и потратить на коммуналку всего 2580 рублей.ОтоплениеВ 2016 году жильцы 50-метровой двухкомнатной квартиры заплатили за отопление 1447 рублей в месяц - 28,73 рубля с квадратного метра. В 2021 году эта сумма составила уже 2372,56 рубля. Таким образом, прирост за пять лет составил 925,56 рублей или 63,9%.В то же время в однокомнатной квартире за отопление в 2016 году жильцы за месяц заплатили 1082,44 рубля, а пять лет спустя – 1213 рублей, то есть прирост составил около 20%.Горячая водаВ 2016 году кубометр горячей воды стоил 33,2 рубля. В 2021 году - 40,55 рублей, рост составил около 20%. Но жителей двухкомнатной квартиры выручили счетчики: в 2016 году за месяц они потратили за горячую воду 1760 рублей, в 2021 году - всего 328,46 рублей. Если бы счетчики не установили, то за горячую воду пришлось бы отдать более двух тысяч рублей.Холодная водаВ 2016 году холодная вода стоила 22,73 рубля за м3, в 2021м - 35,08 рублей за кубометр. То есть прирост в цене составил 56%. Но жильцов «двушки» снова спасли счетчики – вместо 718 рублей за холодную воду в 2016-м они заплатили в 2021-м всего 466,53 рубля.Водоотведение (канализация)В 2016 году стоимость водоотведения составляла 10,18 рублей за кубометр, в 2021 - 19,3 рубля за кубометр, то есть канализация выросла в цене почти вдвое. Поэтому даже несмотря на счетчики сэкономить жильцам «двушки» удалось не так много – вместо 468 рублей в 2016 году они заплатили 413,02 в 2021-м.ЭлектричествоТариф на электроэнергию за пять лет вырос с 3,44 рублей за киловатт до 4,32 рублей - то есть почти на 25%.ГазПлата за газ в двушке с газовой плитой за это же время увеличилась с 251,1 руб. до 301,47 рублей, то есть тоже примерно на 20%.Вывоз мусораДо 2019 года вывозом мусора в Самарской области занимались различные организации с тарифами от 25 до 250 рублей за кубометр. Большинство жителей не имели понятия, сколько они платят за вывоз мусора – эти расходы были включены в строчку «содержание жилья». С 1 января 2019 года вывозом мусора в регионе занимается регоператор по обращению с ТКО – «Экостройресурс». Стоимость вывоза кубометра мусора в Самаре в 2021 году составляет 598,16 рубля за кубометр. А годовой норматив накопления мусора - 2,35 куб. метра с человека.А в это времяЗаплатили миллиарды за ЖКХИнтересны также показатели объема платных жилищных и коммунальных услуг, оказанных населению Самарской области. По данным Самарастата, в 2016 году этот показатель оценивался в 60,4 млрд рублей. В 2017 году цифра выросла до 65,6 миллиардов, в 2018 году – до 69,7 миллиардов. В 2019 году жители Самарской области воспользовались жилищными и коммунальными услугами на 70 миллиардов рублей, в 2020-м – на 72,3 миллиарда. Таким образом за пять лет объем услуг ЖКХ в регионе вырос почти на 12 млрд, или на те же 20%.КСТАТИВырастут цены на коммуналку и в 2021 году. В первом полугодии тарифы на ЖКХ остаются без изменений. А вот с июля в Самарской области цены на «коммуналку» вырастут – прирост составит от 3,6% до 5,8%, в зависимости от конкретного города и района. Например, в Самаре ЖКХ подрастет на 4%, в Тольятти на 3,6%, в Жигулевске – на 5,8%.А вы сколько за коммуналку платите?Обсудим в комментариях