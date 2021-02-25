Jazz-весна в Самаре 2021: когда и где пройдет, программа Международного музыкального фестиваля

Международный фестиваль Jazz-весна в Самаре в 2021 году соберет в нашем городе музыкантов в десятый раз. Юбилейный слет джазистов стартует 1 марта и продлится три дня. Концерты будут проходить на трех городских площадках: открытие фестиваля и завершающие выступления состоятся в Самарской филармонии, еще один концерт – в рестобаре Route Grill.

В программе фестиваля Jazz-весна в Самаре 2021 – три джазовых концерта. В которых будет звучать и инструментальная музыка, и виртуозный вокал, будет и джем-сейшн – свободная импровизация, своеобразное дружеское соревнования музыкантов.

«Джаз с акцентом» Этери Бериашвили

В первый день Jazz-весны пройдет концерт участницы музыкального телепроекта «Голос-2» певицы Этери Бериашвили в сопровождении коллектива Beriashvili-Losev Group. Этери – певица, актриса, композитор, педагог эстрадно-джазового пения в Московском институте культуры. Она виртуозно владеет голосом и больше 20 лет выступает на концертных площадках столицы. В составе ее музыкальной группы – инструменталисты, у которых есть опыт сотрудничества с известными американскими джазистами.

ГДЕ: Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

КОГДА: 1 марта, 19.00.

ЦЕНА: 700 – 1700 руб.

На самарский фестиваль съедутся звезды российского джаза. Фото: pixabay.com

«Electro Machine» и N-Code Band Нади Кузнецовой

На концерте «Electro Machine» ценители джаза услышат авторскую музыку и оригинальные аранжировки. Концерт будет состоять из произведений разных стилей и жанров. На сцену выйдут виртуозные музыканты и импровизаторы – саксофонист и флейтист Сергей Головня, клавишник Алексей Беккер, бас-гитара Ник Лазарев, ударные – Павел Тимофеев.

N-Code Band Нади Кузнецовой – это современное джазовое трио, их конек – джазовая импровизация. Меломаны услышат джазовый «пересказ» зарубежных популярных хитов XX века в исполнении бархатного вокала, виртуозного пианиста и бас-гитары.

ГДЕ: рестобар Route Grill, ул. Авроры, 154.

КОГДА: 2 марта, 19.00.

ЦЕНА: 800 руб.

В программе фестиваля «Jazz-весна в Самаре» 2021 – три джазовых концерта. Фото: pixabay.com

Карина Кожевникова и трио Льва Кушнира

В завершающий день фестиваля любители музыки смогут попасть на концерт одной из самых ярких звезд российской джазовой сцены – Карины Кожевниковой. Карина выйдет на сцену Самарской филармонии с программой Let it bebop, в которой она обращается к стилю джаза, возникшему в 40-е годы. Карине Кожениковой по силе сложнейшие импровизации, характерные для бибопа. Вместе с певицей на сцену выйдут инструменталисты – контрабасист Андрей Дудченко, пианист Лев Кушнир и барабанщик Евгений Рябой.

Кульминацией самарского джазового фестиваля станет большой джем-сейшн (дружеский музыкальный баттл), в котором примут участие маэстро Даниил Крамер (фортепиано), саксофонист Сергей Головня, вокалисты Надя Кузнецова, Карина Кожевникова и трио Льва Кушнира.

ГДЕ: Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

КОГДА: 3 марта, 19.00.

Цена: 500 – 1500 руб.