Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 16 февраля 2021 года

В городах Золотого кольца продолжают противостоять коронавирусу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В излюбленных туристических маршрутах нашей страны пока не все работает на полную из-за covid-19, но прогресс есть. Вакцинация дает свои плоды и, возможно, скоро ограничений станет еще меньше. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 16 февраля 2021 года.

В регионах активно продолжается вакцинация населения. Так, в Ярославской области прививку от инфекции уже сделали почти 30 тысяч местных жителей. Там открыто 46 пунктов в 30 медицинских организация, куда можно прийти и получить лекарство. Всего в область поступило 43072 дозы вакцины. Похожая ситуация и в других местах нашего списка.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 919 (+8)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1626 (+0)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1670 (+11)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 9181 (+24)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иваново

Число заболевших: 10 451 (+53)

Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 8404 (+20)

Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30