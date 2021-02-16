Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 16 февраля 2021 года

В городах Золотого кольца продолжают противостоять коронавирусу
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В излюбленных туристических маршрутах нашей страны пока не все работает на полную из-за covid-19, но прогресс есть. Вакцинация дает свои плоды и, возможно, скоро ограничений станет еще меньше. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 16 февраля 2021 года.
В регионах активно продолжается вакцинация населения. Так, в Ярославской области прививку от инфекции уже сделали почти 30 тысяч местных жителей. Там открыто 46 пунктов в 30 медицинских организация, куда можно прийти и получить лекарство. Всего в область поступило 43072 дозы вакцины. Похожая ситуация и в других местах нашего списка.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 919 (+8)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1626 (+0)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1670 (+11)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 9181 (+24)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иваново
Число заболевших: 10 451 (+53)
Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 8404 (+20)
Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30