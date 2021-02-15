Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в Самарской области в 2021 году. «Избыточные» 10,5 тыс. смертей, прогрессирующая убыль населения… Что будет дальше, как стимулировать рождаемость и возможно ли это – поговорили с профессором кафедры социологии и психологии СГЭУ Владимиром Звоновским.За год в регионе зафиксировали более 10,5 тысяч избыточных смертей. Насколько это страшно?- Представленные Росстатом цифры - это результат определенных подсчетов, не оценочное измерение. Им на мой взгляд можно доверять. Более того, если считать в относительном формате, по количеству смертей на 100 тыс. человек – мы первые в ПФО, близкие показатели имеют соседние Оренбург, Татарстан и Башкирия. Это логично, ведь вирус распространяется от человека к человеку и цифры будут примерно одинаковыми в близлежащих регионах. Да у нас потери такие или даже больше (за год в регионе умерли 52 728 человек – прим. редакции). И, конечно, большая часть смертей – это смерти непосредственно от эпидемии, от самого коронавируса, а вторая часть – это гибель от заболеваний, когда людям из-за пандемии не смогли оказать медицинскую помощь.Я еще хочу подчеркнуть, что отрасль здравоохранения входит в число наиболее пострадавших от COVID-19. В частных клиниках и в государственных учреждениях упала выручка от платных услуг: люди не посещали медиков из-за страха, некоторые приемы просто отменяли из-за правил пандемии. А еще часть медиков погибла от коронавируса, этого тоже нельзя не учитывать.Да и новых специалистов еще придется подождать – а какими они будут? Перевод в онлайн высшей школы – это не самый лучший выход. Студенты-медики учатся у постели больного, сейчас у них такую возможность забрали. С другой стороны, многие только сейчас и поняли, что значит быть врачом. Кто-то и вовсе не рассчитывал после вуза работать так активно, уж точно не собирался попадать в инфекционное отделение, в эпидемиологический очаг. Но теперь каждый студент точно понимает, куда он попал.Как-то еще будут корректироваться данные по смертности? Мы сможем увидеть, кого больше всего это коснулось?В принципе эти данные есть и сейчас, нас ждет какой-то более глубокий их анализ. В целом, там не будет открытий, погибали в основном представители старшего возраста, молодежь и дети реже становились жертвами вируса. Но потеря именно пожилых людей, опытных работников, не слишком хорошо может сказаться на некоторых отраслях бизнеса. И медицине, конечно, в первую очередь.Как же теперь выбираться из этой ямы? Рождаемость же тоже снизилась и естественная убыль составила 24,7 тыс человек.- У нас снижение численности населения в России происходит уже давно – и я говорю именно про естественную убыль. Коронавирус, последовавшие за его появлением локдауны увеличивают смертность и сокращают рождаемость – причем в длительной перспективе, ведь на изоляции пару не создашь и детей не заведешь. Для этого, как минимум, нужно иметь возможность познакомиться где-то, сблизиться. От секса по интернету дети не рождаются. Поэтому мы ожидаем снижения рождаемости просто по причине закрытости общества.Но ведь в начале года президент объявил о таких супер льготах: и маткапитал, и новые пособия….- Вероятно, вклада по маткапиталу люди не оценили. Еще, например, для увеличения рождаемости использовали программу льготной ипотеки – но сейчас и ее намерены прикрывать.Рождаемость – это инерционный процесс, пока просто нет условий для того, чтобы ее стимулировать. Нужны возможности для личного взаимодействия и они должны вернуться в нормальном объеме. И это точно не только деньги.Мне кажется, что сейчас у государства скорее заточенность на стимулирование рождения 2 и 3-х детей?- Скорее всего, так и есть. Заставить родить детей уже готовую пару проще. Но здесь есть свои сложности. У каждой семьи обычно есть план, сколько у них будет детей. Все, что можно сделать, только приблизить или отдалить момент рождения очередного отпрыска. В начале 80-х годов прошлого века была программа стимулирования рождаемости, даже жилье дополнительное давалось. И получилось так: люди, которые планировали рождение второго ребенка лет через 5-6 пошли за вторым раньше. Но третьего они так и не захотели. Поэтому был сначала всплеск рождаемости, а через 4-5 лет снова падение. Чтобы рожали больше нужно менять ценностную систему людей. В Европе, например, просто нашли тех, у кого уже есть такая система ценностей. Можно развивать миграционный компонент, привлекать представителей тех национальностей, которые готовы заводить большие семьи. У нас это просто не принято.За последние 15 лет стоимость ребенка в России выросла. Как только семья заводит одного малыша, она сразу оказывается в группе неблагоприятных с точки зрения материального дохода. Некоторые новые пособия стимулируют рождаемость в бедных слоях населения – это тоже не слишком хорошо, лучше, чтобы развитие было равномерным. Но этого добиться не просто.- А вот такой показатель, как число браков, влияет на рождаемость? Жениться ведь тоже стали реже.Свадьба и гражданская регистрация брака это вопрос о собственности, а не вопрос о детях. Родить вы можете и вне брака. Также как и развод это вопрос о собственности. Если он не тяготит пару, то и не поднимается. Другое дело, что законы стимулирующие рождаемость, обычно заставляют пару расписываться, оформлять отношения. Но я думаю сейчас это не проблема. Скорее всего, вскоре доля расписанных людей среди живущих вместе вернется на уровень 60% и там и останется.И все-таки, как вы считаете, что серьезнее всего изменила пандемия в отношениях между людьми?Сильнее стала диджитализация, технологии более плотно проникли в нашу жизнь, то, что начали делать дистанционно, таким скорее всего и останется. Но вот отношения между людьми будут стремиться к возвращению на прежний уровень. Человек - животное общественное, ему свойственно стремление к коммуникации. Где-то мы ушли в технологии но, с высокой степенью вероятности, люди будут стремиться постепенно выключаться из этой атмосферы, снова выходить на улицы, поддерживать живое общение. И вот уже тогда можно будет и о повышении рождаемости говорить .