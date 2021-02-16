Жители Тольятти сильно напуганы. Им страшно ходить по улице 70 лет Октября. Кто-то с верхних этажей жилых домов сбрасывает на людей пакеты с кипятком. Накануне, 15 февраля, серьезно пострадала от таких действий получила 17-летняя Эльвира С.— Она просто шла с колледжа, кто-то сверху — с дома № 39 — ее окрикнул. Эля подняла голову, и в этот момент на нее упал такой «снаряд», — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» мама потерпевшей Лилия.Девушка получила сильный удар очень горячей водой в лицу. Она уронила телефон и упала на снег. По словам нашей собеседницы, от удара головой и страшных травм ее спас только воротник. Впрочем, без медицинского вмешательства все равно не обошлось.— Эльвира получила ожоги 1 степени лица и правого глаза. Сейчас уже лучше, но отек на лице остался. Для глаз ей выписали специальные капли, — продолжает Лилия С.Мать Эльвиры уже обратилась в полицию. Заявление там приняли и сейчас разбираются во всех обстоятельствах случившегося. Судя по большому количеству брошенных пакетов по вышеуказанному адресу — этот случай далеко не первый.— Мы предполагаем, что это делают 11-летние дети. Какая-то новая забава у них. Эля мирная, дружелюбная девочка, а они просто баловались. Один мальчик мне написал, что это не он делал, а его друзья. Может, он просто боится, — говорит Лилия.Женщина в социальных сетях организовала поиск других жертв этих хулиганов и такие нашлись. Всем им повезло больше, нежели Эльвире:— Однажды они чуть в детскую коляску этим кипятком не попали. Остальных либо чуть не задело, либо просто от падения пакет лопался и обрызгивал. Моя дочь пострадала сильнее всех.Сейчас проверку по факту происходящего проводят правоохранители. Лилия С. в свою очередь просит откликнуться тех, кто был свидетелем или участником таких неприятных ситуаций. Их помощь может пригодиться в разбирательствах.