Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 17 февраля 2021 года

Во всех городах Золотого кольца продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус ударил по многим сферам нашей жизни, туризм – один из них. В городах одного из самых популярных у путешественников маршрутов в России все еще действуют ограничения. Однако вакцинация уже идет, а это значит, что скоро все вернется в привычное русло. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 17 февраля 2021 года.

В регионах продолжается вакцинация от COVID-19. Так, во Владимирскую область привезли еще 12 400 доз вакцины.

- В связи со специальными условиями хранения, доставки и особенностями производства вакцина «Спутник V» поступает в регион партиями, после чего ее немедленно распределяют между медицинскими организациями. До конца февраля Владимирская область получит дополнительно 16500 доз препарата, - рассказали в местном оперативном штабе.

Прививают во Владимирской области в 48 пунктах вакцинации и в 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктах.

В Ярославскую область поступили деньги на покупку лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Всего 135 млн рублей. Это на 37 млн больше, чем в прошлом году.

- Препараты пациенты, перенесшие кардиокатастрофу, получают бесплатно в течение года, - отметили в оперштабе региона. - В списке 23 лекарства, получить их можно в 60 пунктах выдачи. Всего на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в область поступит более 220 млн. рублей.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 926 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1639 (+13)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1681 (+11)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 9201 (+20)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иваново

Число заболевших: 10508 (+57)

Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 8440 (+36)

Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30