Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 17 февраля 2021 года

Во всех городах Золотого кольца продолжается вакцинация от коронавируса.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Коронавирус ударил по многим сферам нашей жизни, туризм – один из них. В городах одного из самых популярных у путешественников маршрутов в России все еще действуют ограничения. Однако вакцинация уже идет, а это значит, что скоро все вернется в привычное русло. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 17 февраля 2021 года.
В регионах продолжается вакцинация от COVID-19. Так, во Владимирскую область привезли еще 12 400 доз вакцины.
- В связи со специальными условиями хранения, доставки и особенностями производства вакцина «Спутник V» поступает в регион партиями, после чего ее немедленно распределяют между медицинскими организациями. До конца февраля Владимирская область получит дополнительно 16500 доз препарата, - рассказали в местном оперативном штабе.
Прививают во Владимирской области в 48 пунктах вакцинации и в 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктах.
В Ярославскую область поступили деньги на покупку лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Всего 135 млн рублей. Это на 37 млн больше, чем в прошлом году.
- Препараты пациенты, перенесшие кардиокатастрофу, получают бесплатно в течение года, - отметили в оперштабе региона. - В списке 23 лекарства, получить их можно в 60 пунктах выдачи. Всего на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в область поступит более 220 млн. рублей.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 926 (+7)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1639 (+13)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1681 (+11)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 9201 (+20)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иваново
Число заболевших: 10508 (+57)
Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 8440 (+36)
Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30