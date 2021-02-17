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Происшествия

Связали и угрожали пистолетом: в Самаре вооруженные преступники напали на известного YouTube-блогера

Преступники средь бела дня ворвались в квартиру к мужчине и забрали оттуда 380 тысяч рублей
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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