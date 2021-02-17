Связали и угрожали пистолетом: в Самаре вооруженные преступники напали на известного YouTube-блогера

«Сказали, что газ проверяют»Не открывайте двери незнакомцам — правило, которое стоит помнить всегда. В очередной раз в этом убедился известный самарский YouTube-блогер Артур Писарев, так же известный как Real Pepper. На мужчину, размещающего на своем канале провокационные и юмористические ролики, преступники напали в его собственной квартире на 9 этаже.Налет произошел днем 8 февраля в доме на улице Фадеева. Обычный день понедельниках, хозяин жилплощади точно не ждал подвоха, когда раздался звонок в дверь.— К нему пришли какие-то люди, сказали, что газ проверяют. Он открыл — они проникли в помещение, связали его, угрожали пистолетом и забрали крупную сумму денег, — рассказывают местные жители.Правоохранителям сигнал о происшествии поступил по спец линии «02» в 13:55. К ним обратился сам Артур, сумевший добраться до телефона.Собаки потеряли след перед подъездом— Он заявил, что двое неизвестных ворвались в его квартиру в 13:40. Злоумышленники наставили на него пистолет, связали и потребовали денег. В итоге они похитили у пострадавшего 380 тысяч рублей, — сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.Писарев запомнил приметы своих обидчиков. Он описал злодеев, как мужчин славянской внешности, на вид 30 лет. Одеты нападавшие были во все темное, один прятал лицо за шарфом или маской. У кого-то из них в руках находилась синяя папка.Нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Задержать их по горячим следам не удалось, хотя помочь пытались даже кинологи. Их собаки потеряли след на парковке перед подъездом.В социальных сетях пользователи и поклонники блогера не исключают, что его ограбили по наводке. Многим было известно, что Артур продает рекламу на своем канале, ролики собирают десятки тысяч просмотров. Возможно, кто-то посчитал, что его доходом можно поживиться.В полиции уже возбуждено уголовное дело по факту вооруженного разбойного нападения. Подозреваемых пока нет. Расследование сейчас продолжается.