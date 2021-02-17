17 февраля стало известно, что Борис Илларионов покинул пост министра культуры Самарской области, который он занимал с осени 2019 года. На заседании регионального правительства губернатор Дмитрий Азаров представил нового руководителя минкульта губернии. Им стала Татьяна Мрдуляш. «КП»-Самара» узнала, кто такая Татьяна Мрдуляш, которую назначили на пост министра культуры Самарской области.Замдиректора ТретьяковкиТатьяна Мрдуляш родилась в 1986 году. Ее мать – бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец, отец – специалист в сфере математического моделирования, начальник Центра по подготовке кадров при Минэкономразвития Павел Мрдуляш. У Татьяны есть сестра-близнец Анна.В 2009 году Татьяна закончила обучение на факультете управления МГУ. После этого работала юристом в Женеве.С 2015 года дочь Ольги Голодец заняла пост заместителя генерального директора Третьяковской галереи по развитию. Здесь ее зоной ответственности стала стратегия развития музея, различные партнерские и корпоративные программы и проекты, а также фандрайзинг – привлечение внешних ресурсов. Так, именно Татьяна Мрдуляш возглавила работу по созданию концепции развития Третьяковской галереи в 2016 году, а также занималась разработкой и внедрением новой фандрайзинговой стратегии музея.Фабрика-кухня и «Волга-фест»В конце 2020 года Мрдуляш покинула свою должность в Третьяковской галерее. Тогда же она намекнула в соцсетях, что впереди ее ждут новые вершины и новые горизонты.- Ушла сама, не «от», а «к», и продолжаю доделывать в Третьяковке важный проект, - написала Татьяна Мрдуляш на своей страничке в соцсети в декабре 2020 года. - Сегодня мы все немного погрустим, как будто попрощаемся, а завтра (ну ок, выдохнем, чуть позже), пойдем к новым вершинам за новые горизонты.С Самарой Татьяну Мрдуляш связывает проект по созданию филиала Третьяковской галереи в здании бывшей Фабрики-кухни. Татьяна Павловна приезжала в столицу региона и лично активно участвовала в реализации этого проекта. Напомним, региональные власти рассчитывают до конца года завершить работы по реконструкции здания, а в начале 2022 года открыть музей для посетителей.- Татьяна Павловна является одним из непосредственных участников и других культурных событий нашего региона. Хотя бы вспомнить «Волга-фест». С культурной жизнью региона она знакома, имеет свои проекты, идеи, и я надеюсь, что мы их воплотим в жизнь, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.