Российский футбол возвращается после зимней паузы. Уже на этих выходных пройдут первые матчи – это будут игры 1/8 финала Кубка России. Встречи запланированы на три дня – на рабочую субботу, 20 февраля, а также на выходные воскресенье и понедельник, 21 и 22 февраля. Представляем полное расписание телевизионных трансляций матчей 1/8 финала Кубка России по футболу сезона 2020/2021 и рассказываем, на каких каналах их посмотреть.В первый же день нас ждут два очень любопытных поединка. Откроет программу противостояние «Зенита» и тульского «Арсенала» в Санкт-Петербурге. Действующие обладатели трофея не скрывали, что готовы биться за то, чтобы оставить Кубок России у себя. У «Арсенала» менее амбициозные задачи – тулякам бы не вылететь из РПЛ, поэтому, скорее всего, «оружейники» сконцентрируются именно на чемпионате. Однако это всего лишь одна игра и она первая после долгой паузы – случиться может все что угодно.Как и в игре «Динамо» и «Спартака». Старейшее российское дерби обещает быть очень интересным. Это, пожалуй, центральный матч этой стадии турнира.Обе игры покажут на «Матч ТВ» в 17.00 и 19.30 соответственно.На воскресенье, 21 февраля, запланированы четыре встречи. Три из них покажут по «Матч ТВ», одну – по «Матч. Премьер». На кабельный канал вынесли противостояние «Локомотива» и многострадального «Тамбова». «Волки», вроде бы, доживут этот сезон, но что будет дальше – тайна, покрытая мраком.На «Матч. Премьер» игру «железнодорожников» и тамбовчан сослали из-за того, что южное дерби «Краснодар» - «Сочи» начинается в то же время – в 17.00 по Москве. Эту игру можно будет посмотреть на «Матч ТВ», как и «армейское» дерби ЦСКА – СКА-Хабаровск в 14.30 и матч «Ростов» - «Ахмат» в 19.30.На третий игровой день – воскресенье, 22 февраля – оставили два поединка. Оба покажут по «Матч ТВ».Сначала можно будет посмотреть за противостоянием «Уфы» и «Урала» в 12.00, а с 14.30 понаблюдать за игрой «Химок» и одного из лидеров ФНЛ «Крыльев Советов».Расписание трансляций матчей 1/8 финала Кубка России по футболу 2020/202120 февраля17.00 «Зенит» – «Арсенал». Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ».19.30 «Динамо» - «Спартак». Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ».21 февраля14:30 ЦСКА – СКА-Хабаровск. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ».17.00 «Локомотив» - «Тамбов». Прямая трансляция на телеканале «Матч. Премьер».17.00 «Краснодар» - «Сочи». Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ».19.30 «Ростов» - «Ахмат». Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ».22 февраля12.00 «Уфа» - «Урал». Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ».14.30 «Химки» - «Крылья Советов». Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ».