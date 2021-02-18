Коронавирус в городах Золотого кольца продолжает наступление, число заболевших каждый день растет. Тем не менее, благодаря усилиям по сдерживанию пандемии и масштабной вакцинации, ситуацию с заболеваемостью удалось взять под контроль, а практически все регионы и города Золотого кольца во многом вернулись к нормальной жизни, оставив только часть коронавирусных ограничений. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 18 февраля 2011 года.Продолжается массовая прививочная кампания. Во Владимирской области развернуто 48 пунктов вакцинации, также работают 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов – они выезжают в различные села и на предприятия. Число привитых во Владимирской области уже превысило 26 тысяч человек.В городах Золотого Кольца постепенно отменяют коронавирусные ограничения, а их жители постепенно возвращаются к нормальной жизни. Например, в Ярославской области предприятиям общепита и кинотеатрам разрешат работать после 23.00. Однако проведение любых массовых мероприятий после этого времени остается под запретом. Также увеличилось число болельщиков, которые смогут одновременно находиться на трибунах во время спортивных состязаний – их число увеличится до 50% от вместимости трибун. А вот самоизоляция для лиц старше 65 лет почти повсеместно остается в силе.О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольцаВладимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 932 (+6)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1639 (+0)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1694 (+15)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 9219 (+18)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 10580 (+72)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 8452 (+12)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйГорячая линия: 8-800-550-50-30