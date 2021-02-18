— Нет, ты представляешь, до всей это пандемии Валера был вполне нормальным коллегой. А теперь! Притащил на работу аквариум с какой-то пупырчатой зверушкой и кормит ее чуть ли не мухами. При всех! Говорит, завел на пандемии, чтобы скучно не было, а теперь уже скучает дома она. Танюха тапочки принесла! А Ленка из бухгалтерии теперь всех пытает рыбными котлетами — да за такое штрафовать надо!После возвращения с удаленки многие наши коллеги просто «слетели с катушек». Эйчары вздыхают: проблема почти повсеместная. Сотрудники многих компаний посидев дома вернулись в свои офисы с удовольствием … и с не слишком приятными домашними привычками. У кого-то на столе появился большой платок для трубной очистки носовых пазух, кто-то никак не может перестать разговаривать по телефону. Составили список полезных советов вместе с кадровиками и психологами: какие привычки, принесенные на работу, пригодятся, а какие не очень, и как правильно сказать сослуживцу, что тебя раздражает, чтобы его не обидеть.Привычка №1: На работу — в пижаме!Руководитель группы консультантов ANCOR Роза Ларина рассказывает:— Пандемия заметно смягчила подход к офисному дресс-коду. Если в компании не было прямого указания сохранять формальный стиль одежды, то сотрудники стали выбирать менее официальные комплекты. Еще более заметен этот тренд у соискателей: привычка к расслабленной домашней одежде сохранилась, на собеседованиях, особенно тех, которые проходят онлайн, чаще встречаются явно не офисные комплекты одежды.Так же случилось на работе у директора креативного агентства «Безнебес» Евгения Никонова:— У нас в моду вошли большие розовые тапочки и элементы свободной, почти домашней одежды. Если программист и раньше мог поспать на диване в тяжелые трудовые будни — для вдохновения, то теперь у нас и вовсе дом в доме.ВЕРДИКТ: НЕЙТРАЛЬНОЭксперты относят эту привычку к категории нейтральных. Если обстоятельства позволяют, то почему бы и не одеваться свободно. Но если у вас деловая встреча или работа, где есть дресс-код — не забывайте о нем. С точки зрения этикета соискателям, да и сотрудникам, работающим из дома, стоит иметь под рукой пиджак для выходов в эфир.Привычка №2: разговоры не для ушей коллегЕще одно последствие длительной удаленной работы — возросшее в офисе число неформальных контактов. Люди соскучились по живому общению, но, как говорят HR-менеджеры, такие коммуникации лучше перенести хотя бы на обеденное время, чтобы никого не отвлекать от важных дел.— Каждое утро работников начинается со «смолтока» — кто и как доехал до работы, с кем встретился по дороге, какой клиент позвонил в шесть утра, что забыл дома, и как уже хочется есть, — сетует Анастасия Галкова, HR-менеджер агентства PR Partner. — Это очень непривычно, особенно, когда ты только вернулся с удаленки. Это мешает сосредоточиться.Здесь же — громкие телефонные разговоры. Признайтесь, ведь дома, пока злой начальник не видит, вы непременно звонили подружке или товарищу — поделиться последними сплетнями.ВЕРДИКТ: ПЛОХОКонечно, рабочие обсуждения — нормальная практика. Но если разговоры ушли далеко за пределы профессиональной практики и мешают окружающим — это не даст предприятию ничего полезного.Привычка №3: Слишком много перерывовВыпить кофе или чай, сходить в курилку, позвонить домой — обычное дело для любого офисного сотрудника. Нельзя постоянно сидеть на месте, нужно разминаться, прогуливаться и прочее. Но знайте меру!— В офисе стало намного больше отвлекающих факторов, чем при работе дома. Пошел за кофе, по пути встретил несколько коллег, со всеми поговорил после долгой разлуки. И вместо 5 минут на кофе уходит все 30, — говорит Алеся Ракитина, менеджер агенства «ВсеИнструменты.ру».По словам Алеси, у них новое и важное правило — уважительно относиться ко времени коллег. Перед тем, как начать разговор в коридоре или беседке по важному для тебя вопросу на 20 минут, лучше уточнить, обладает ли твой собеседник этим временем.ВЕРДИКТ: ПЛОХОДелу время, а потехе час. В этом случае — 5 минут. Час есть обеденный и этого должно быть достаточно.Привычка №4: Общение в мессенджерахВ течение последних нескольких последних месяцев сотрудники предприятий часто меняются ролями — кто на удаленке, кто нет. Соответственно, и навыки работы с гаджетами, компьютерной техникой — стали лучше.— После длительной работы дома люди отвыкли от специфики работы в опен-спейсе. Сотрудники стали чаще использовать наушники. И это полезная привычка, гарнитура, действительно, помогает не отвлекаться на внешний шум и погрузиться в работу, — подсказывает Роза Ларина.По словам специалиста, работая из дома, хорошим тоном было предварять телефонный звонок сообщением в мессенджере:— После выхода в офис мы отмечаем, что большинство рабочих звонков осуществляется не по внутреннему или мобильному телефону, а через Teams. Вообще, с помощью мессенджеров задачи получается решать быстрее.ВЕРДИКТ: ХОРОШОНовые навыки никогда не бывают лишними. Самоизоляция помогла людям держать связь на расстоянии и это замечательно.Привычка №5: Кухня как второй дом— Самая частая жалоба в офисе — сотрудники поедают сладкое для клиентов, воруя его у офис-менеджера, — улыбается Евгений Никонов.Его поддерживают и другие коллеги. Есть люди, вернувшиеся на свои законные рабочие места, определенно, стали больше. Это подтверждают даже статистические исследования.— Часто ходить на кухню — не полезная привычка. К примеру, только за первые 1,5 месяца в среднем 18% россиян пожаловались на то, что прибавили в весе, — считает Анастасия Галкова. — Разве это может быть полезным!?Да и мало приятного, когда кто-то жует за соседним столом, ароматизирует своей рыбной котлетой на весь офис, а ты пытаешься написать выгодное предложение или общаешься по телефону с важным клиентом.ВЕРДИКТ: ПЛОХОЕсть нужно в отведенных для этого местах. Разговоры с набитым ртом, крошки на рабочем месте, уникальная коллекция запахов — это лучше оставить дома.Привычка № 6: Повышенный интерес к здоровьюЕще одна «новинка» — трепетное отношение к самочувствию людей. При малейших признаках болезни, слабости, кашле — человека могут отпустить домой и к врачу. Лучше не рисковать.— Первое и главное правило нового этикета — мы интересуемся здоровьем не только друг друга, но и здоровьем близких, помогаем, поддерживаем, спрашиваем, и только так можно создать общую картину, — признается Евгений Никонов.Работник HR-служб заметили, что сотрудники организаций стали больше проявлять интереса к здоровому образу жизни. Моют руки, пользуются антисептиком, следят за своим состоянием и интересуются у друг друга — а как ты себя чувствуешь? При малейших признаках простуды, например, с температурой тридцать семь, все оформляют больничные — этот вопрос на контроле у руководства.ВЕРДИКТ: ХОРОШОКоронавирус никуда не делся, а здоровье — превыше всего! Поэтому повышенный интерес к этой теме в любых реалиях — и раньше, и сейчас — носит только положительный характер.Какие еще привычки пришли из дома?— Опоздания из-за позднего пробуждения — плохо;— Краситься на работе — плохо;— Музыка на работе — нейтрально, как отмечают ученые, иногда это помогает сосредоточиться. Главное — все должны быть на одной волне;— Дистанция с коллегами — хорошо; — Разговоры по телефону с «домашними» — плохо.Как сделать коллеге замечание, чтобы его не обидеть?Психолог Анна Косова на конкретных примерах разбирает, как сообщить сослуживцу, что тебя раздражает, но при этом не обидеть его.Ситуация 1. От коллеги пахнет потом, он уже четвертый день в одном и том же. Следует подойти и спросить: «Слушай, а ты разве не был в этой рубашке вчера? Она рвется в стиралку, ну, это между нами. Хочу на тебе увидеть ту — красивую в итальянском стиле».Ситуация 2. Частые чаепития. Если вы руководитель, можно пошутить следующим образом: «Работа-работа перейди на Федота, а с Елены Петровны она пока не ушла. Да, Елена Петровна?»Ситуация 3. Девушка поправляет белье под блузкой. Нужно обратиться к ней следующим образом: «Вы у нас — красавица, Катенька! Классно будет похожий «лук» увидеть на летнем корпоративе в купальнике, а пока у нас суровые асексуальные рабочие будни».Ситуация 4. Коллега непрестанно разговаривает по телефону. Чтобы не разозлить его, можно ему посочувствовать: «Какие же у вас беспокойные родственники, или, наоборот, заботливые друзья!»Ситуация 5. Коллега постоянно слушает не в наушниках музыку: «Послушай, а ведь это было модно давно, сейчас другое в моде, но это не для офиса уже .. к сожалению».Комментарий специалистаАнна Косова, психолог:— Принцип здесь такой — нужно сделать легкую «колкость», которая, обычно, дает возможность человеку обратить внимание на себя, то есть, усомниться в своей самооценке. Важное правило — нужно нужно намекнуть на сомнительное качество того или иного поведения коллеги или партнера, чье поведение вы хотите поменять, а не кидать правду в лицо, как мокрую тряпку. Хорошая самооценка — ключ к решению любой проблемы. А после пандемии ее упадок или колебания могут быть особенно заметны в рутинных рабочих условиях. Пандемия обнажила важные вопросы, которые нужно не откладывать на дальнюю полку, а начать решать, чтобы не наткнуться на те же грабли. Работа — наш второй дом, давайте жить дружно! Ведь 50% причин психологических расстройств «лежат» в рабочей стезе, а 50% — в личных отношениях. И в этом плане у меня об опыте удаленки положительное мнение. После таких периодов в людях произошли значимые перестановки, которые снесли все наносные вещи. Теперь работодатель видит сотрудника, человека таким, какой он есть. Это помогает сделать его более эффективным. Кроме того, мы научились держать дистанцию — не только территориальную, но и эмоциональную с другими людьми. Пандемия вскрыла через конфликт важные аспекты нашей совместимости, результативности, толерантности и культуры. Пространство личного дома и профессионального дома — зеркало душевного самочувствия. У меня лично стало меньше клиентов. Проблемы, в основном, не у тех, кто работает, а кто уволился или развелся.