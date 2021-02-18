Народная Артистка России Светлана Немоляева в эфире радио «Комсомольская правда» поделилась своими воспоминаниями об ушедшем сегодня из жизни Андрее Мягкове. Артисты вместе сыграли в таких знаковых кинокомедиях, как «Гараж», «Служебный роман». Но впервые они встретились на пробах в «Иронию судьбы».- Я тогда была еще неопытной актрисой, за плечами еще не было главных ролей. И это были дивные пробы. Я в них, конечно, провалилась, но Андрея меня так поддерживал, был столь терпелив и внимателен, что я до сих пор вспоминаю эт ос теплыми чувствами. В Мягкова тогда на съемочной площадке были влюблены все. А он блистал, улыбался. Самые лучезарные ощущения оставила эта встреча. И потом судьба свела нас в «Служебном романе» и в «Гараже», и эта совместная работа всегда позволяла становиться лучше, - рассказала Светлана Владимировна в эфире радио «Комсомольская правда».Андрея Мягкова актриса назвала универсальным актером, человеком, который одинаково хорош и в театре, и в кино.- Кто-то считает, что он сугубо театральный артист. Но я думаю, что он так закрылся и ушел в театр именно в последние годы жизни, это для него было важнее и нужнее. А так он был хорош во всем, он был гениальный импровизатор, действительно соавтор многих картин Рязанова. Светлая память великому актеру, - подытожила она.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАндрей Мягков чудом выжил на съемках \\"Жестокого романса\\" и играл влюбленного ЛенинаЗамечательный актер умер на 83-м году жизни (подробности)Звезда \\"Иронии судьбы\\" Андрей Мягков умер на руках у жены82-летний актер скончался в своей квартире в центре Москвы (подробности)Почему у Андрея Мягкова и его жены Анастасии Вознесенской не было детейАндрей Мягков и Анастасия Вознесенская прожили вместе более 55 лет, но детей у них так и не было (подробности)