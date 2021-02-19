Масленицу в 2021 году в Самаре будут праздновать с 8 по 14 марта. Народные гулянья в выходные дни будут проходить во всех районах города. Главное действо, по традиции, развернется на площади Куйбышева с 12 по 14 марта.12 марта в 15.00 на главной площади города откроется тематический комплекс «Проводы русской зимы – Масленица». К празднику площадь украсят масштабными арт-объектами, главным из которых будет 15-метровая «Маслена». Здесь установят несколько светодиодных медиа-экранов, на которых будут транслировать выступления народных коллективов.В праздничные дни на площади появится арт-локация «Чайная» с самоваром, чашками, блюдцами и дымковскими игрушками. Отличное место для тех, кто любит постить в соцсети необычные фото.Во время масленичных гуляний продолжит работу Усадьба самарского Деда Мороза. В эти весенние дни она преобразится – здесь появится сеновал и павильоны, где мастера-ремесленники будут давать мастер-классы.На площади Куйбышева подведут итоги конкурса «Самарская Маслена», и каждый желающий сможет побывать на выставке креативных чучел Масленицы. Откроется и «Город мастеров», в котором публике представят разные виды декоративно-прикладного искусства.Чтобы праздничное гулянье было всем в радость, организаторы просят помнить рекомендации Роспотребнадзора - носить маски и соблюдать социальную дистанцию.ГДЕ: площадь Куйбышева.КОГДА:12 марта, 15.00 – 22.00.13, 14 марта, 12.00 – 22.00.Вход свободный.Клуб «Светлица» приглашает на свои традиционные гулянья в Загородном парке 14 марта. Здесь можно не просто повеселиться, но также узнать, как провожали зиму и встречали весну наши предки сотни лет назад: поучаствовать в традиционных масленично-ярмарочных забавах, поводить хороводы и поиграть в старинные подвижные игры. Не обойдется и без зрелищных молодецких забав – боя «стенка на стенку» и штурма снежной крепости.А какие вкусные горячие блины вас ждут в Загородном парке!И конечно, все гости будут дружно провожать куклу Маслену до следующей зимы.ГДЕ: Загородный парк, ул. Ново-Садовая, 150.КОГДА: 14 марта, 13.00.Вход свободный.Цент исторического моделирования «Древний мир» приглашает проводить зиму в своем археопарке. Чтобы попасть туда, нужно набрать группу 15-20 человек.Гуляющих ждет веселье на свежем воздухе – катание на санях на лошади, шапошные бои, взятие снежного городка, «побудка» медведя, стрельба из лука и другие забавы. И несомненно, чаепитие с блинами, сувениры и древние обереги на память. Будет и традиционное сжигание Маслены. Мероприятия проведут с 21 февраля по 14 марта, записывайтесь заранее по телефону 8-927-652-90-86 и в группе https://vk.com/drevnymir.ГДЕ: ЦИМ «Древний мир», Красноармейский район, село Каменный брод.Когда: с 21 февраля по 14 марта.ЦЕНА: 599 руб.Катание на лошадях на Масленицу наравне с блинами - неотъемлемая традиция старинного праздника. Поэтому самарцев приглашают отметить проводы зимы в конно-спортивном клубе «Легион». Здесь гостей ждут и готовят им традиционное масленичное гулянье с веселыми скоморохами, забавы - бег в мешках, перетягивание каната, петушиные бои, игра в лапту и хороводы. Будет и сожжение Масленицы, и чай с блинами, и, конечно, общение с домашними животными – катание на лошадях, их кормление. Понравится и взрослым, и детям!Записаться на экскурсию можно в группе https://vk.me/ekskursii_po_samare. По телефону 8-927-015-17-27 (ватсап), по электронной почте 9270151727@mail.ru.ГДЕ: поселок Управленческий, ул. Выгонная, 47а.КОГДА: 14 марта, 12.30.ЦЕНА: детский билет - 850 рублей, Взрослый билет - 350 рублей.Этот масленичный лыжный тур будет проходить по заповедной территории Самарской Луки, у села Кармала. По желанию, экскурсия начнется с лыжной прогулки по зимнему лесу. Затем гостей ждет стрельба из лука. Восстановить силы поможет сытный обед. А дальше – самое интересное: знакомство с собаками маламутами и хаски, которые покатают гостей на упряжках. Желающие смогут попробовать себя в качестве каюров. Кроме собак, на ферме обитает еще много домашних животных, с ними тоже можно пообщаться и сфотографироваться на память.Записаться на экскурсию можно по тел. viber/whatsApp. 8927-736-74-86. Подробности - в группе https://vk.com/event201891877?w=wall-201891877_3%2FallГДЕ: сбор туристической группы на Ипподроме, у магазина «Магнит».КОГДА: 13 марта, сбор в 8.20, отправление в 8.30, возвращение в Самару в 16.00.ЦЕНА: 2700 руб. Чтобы забронировать место необходимо внести аванс в размере 1300 руб.Программа празднования Масленицы 2021 в Самаре будет пополняться. Следите за обновлениями!