Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 19 февраля 2021 года

В городах Золотого кольца продолжают борьбу с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городах Золотого кольца продолжают борьбу против коронавируса и соблюдают действующие ограничения. Все больше людей делают прививки. Так, в Ярославскую область поступило 43 072 дозы вакцины. Привиты 32,5 тыс. человек, из них вторую прививку получили почти 8 тыс.

На фоне борьбы с коронавирусом в городах Золотого кольца модернизируется здравоохранение. Например, во Владимирской области в 2021 году на территории Областной детской клинической больницы построят вертолетную площадку для санавиации. Это будет уже вторая по счету такая площадка во Владимире, предназначенная для эвакуации пациентов, нуждающихся в оказании экстренной медицинской помощи. Первый такой объект построен в прошлом году на территории Областной клинической больницы.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 939 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1643 (+4)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1695 (+1)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 9237 (+18)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иваново

Число заболевших: 10 645 (+65)

Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 8481 (+29)

Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30