Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 19 февраля 2021 года

В городах Золотого кольца продолжают борьбу с коронавирусом
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городах Золотого кольца продолжают борьбу против коронавируса и соблюдают действующие ограничения. Все больше людей делают прививки. Так, в Ярославскую область поступило 43 072 дозы вакцины. Привиты 32,5 тыс. человек, из них вторую прививку получили почти 8 тыс.
На фоне борьбы с коронавирусом в городах Золотого кольца модернизируется здравоохранение. Например, во Владимирской области в 2021 году на территории Областной детской клинической больницы построят вертолетную площадку для санавиации. Это будет уже вторая по счету такая площадка во Владимире, предназначенная для эвакуации пациентов, нуждающихся в оказании экстренной медицинской помощи. Первый такой объект построен в прошлом году на территории Областной клинической больницы.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 939 (+7)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1643 (+4)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1695 (+1)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 9237 (+18)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иваново
Число заболевших: 10 645 (+65)
Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 8481 (+29)
Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30