Клиника экспертной онкологии «Евроонко» стала призером конкурса «Клиника года»

В планах открытие круглосуточного стационара в Краснодаре, а также амбулаторно-поликлинических отделений в Самаре и Казахстане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральная сеть клиник экспертной онкологии «Евроонко» - единственная в России сеть профильных онкологических частных клиник. Здесь берутся помочь даже в самых сложных случаях.

Специалисты клиники уверены, что помочь можно каждому онкологическому пациенту. В одном случае речь идет о выздоровлении и многолетней ремиссии, в другом – о качественной паллиативной помощи, при которой пациент может прожить достаточно долго, без боли и без симптомов которые отравляют жизнь. Сеть клиник экспертной онкологии «Евроонко» успешно развивается. В планах открытие круглосуточного стационара в Краснодаре, а также амбулаторно-поликлинических отделений в Самаре и Казахстане