Самарские теплоэнергетики защитились от COVID-19

В Самарской области жители продолжают прививаться от коронавируса. На прививку приходят не только целыми семьями, но и предприятиями. Например, Самарский филиал «Т Плюс» с середины февраля начал формировать группы из числа сотрудников для посещения прививочного пункта больницы №2 на ул.Чапаевской. Запись на аналогичные централизованные посещения медицинских учреждений ведется и на других предприятиях компании в Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.- В нашей компании персонал обеспечивается средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, антисептическими растворами. Каждый сотрудник проходит термометрию несколько раз в день. На каждой электростанции или котельной разработаны специальные маршруты перемещения, чтобы свести контакты ремонтного и оперативного персонала к минимуму. Организованные выезды на вакцинацию стали еще одним способом обезопасить наш коллектив от коронавируса, - рассказывает главный специалист службы безопасности и охраны труда Самарского филиала «Т Плюс» Елена Лацыгина.По ее словам, желающих оказалось много, поэтому составляется график визитов в лечебное учреждение. Для сотрудников Исполнительной дирекции энергокомпании – ближайший прививочный пункт находится в Самарской областной клинической больнице №2. Причем, одними из первых прививки сделали руководители «Т Плюс», включая директора филиала.Среди тех, кто сделал прививку недавно – Андрей Калачев, начальник управления по обеспечению технического состояния генерации филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс». Он признается, что как только услышал о появлении вакцины, относился к ней скептически. Однако род деятельности и забота о здоровье близких развеяли все сомнения.- У нас появилась уникальная возможность защитить себя в этом плане и вакцинация – тот шаг, который должен сделать каждый, чтобы себя обезопасить, - говорит Андрей Калачев. - Для нас, как энергетиков, это очень важно, поскольку труд энергетика круглосуточный, семь дней в неделю. Мы всегда должны быть на посту, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение потребителей. Наша компания всегда славилась заботой о персонале и это еще один важный шаг. Мы организовали несколько групп, ежедневно проходим вакцинацию.Такой активности рады и медики. Дело в том, что вакцинирование от COVID-19 имеет определенную специфику: в каждом боксе 5 доз вакцины, которые возможно размораживать только вместе, и следует все пять тут же использовать.- Если к нам приезжает сразу группа людей – это упрощает процесс. Мы ценим такую ответственность, особенно от тех компаний, сотрудники которых входят в приоритетный перечень профессий, - рассказывает заведующая терапевтическим отделением ГБУЗ СОКБ №2 Юлия Калиновская.У самих сотрудников к врачам много вопросов: например, не становится ли привитый человек заразным? Как беречь себя в ближайшее время?- Мы даем каждому рекомендации: не злоупотреблять алкоголем, не перетруждаться физически. В целом, это просто требования к здоровому образу жизни. Конечно же, нужно носить маску и быть аккуратным – иммунитет начинает вырабатываться только через шесть недель, в это время важно не заболеть, - отмечает Калиновская.