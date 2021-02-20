Число заболевших коронавирусом в городах Золотого кольца каждый день растет. Благодаря массовой вакцинации и работе по борьбе с распространением инфекции, некоторые города вернулись к нормальной жизни, сняв некоторые введенные коронавирусные ограничения.Однако в некоторых городах ситуация остается напряженной. Так, во Владимирской области коронавирусные ограничения продлили до 7 марта. В частности, сохраняется необходимость соблюдения людьми старше 65 лет режима самоизоляции. Стоит отметить, что от режима самоизоляции теперь освобождаются граждане старше 65 лет, которые прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции – через 14 дней после второй прививки с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию или имеют справку о выявлении у них антител класса G (IgG) к вирусу COVID-19, действительную в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего биологического материала.О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольцаВладимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 947 (+8)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1651 (+8)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1697 (+2)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 9254 (+11)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 10680(+35)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 8515(+34)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйГорячая линия: 8-800-550-50-30