«Будешь моей женой или умрешь»: в Тольятти поставили точку в деле о похищении невесты

Недавно в суде огласили приговор одному из похитителей – он 12 лет скрывался от следствия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Айгуль (имена героев этой истории изменены. Прим.автора) было 17 лет, когда ее похитили. Девушку держали в заточении неделю: все это время при помощи уговоров и угроз пытались выдать замуж за Асипа. Айгуль проявила удивительную силу духа: на уговоры отвечала отказом, на угрозы – битьем посуды и всего, что попадалось под руку. Женщины вокруг удивлялись, мужчины злились. Спасла девушку незнакомка: под покровом ночи, пока все спали, она вывела пленницу из дома и посадила в такси. С тех пор прошло 13 лет. Недавно в Тольятти огласили приговор одному из похитителей – долгие годы он скрывался от следствия. За это время успел завести свою семью и родить двоих детей.

Сила духа

В тот день Айгуль вышла со школы с братом и подругой. Брат ушел домой, а девушки заболтались. Вдруг к ним подъехала черная «десятка», оттуда выскочили двое незнакомцев, схватили Айгуль за руки и за ноги и стали запихивать с машину:

- Я отбивалась, кричала, они приложили меня головой о кузов, - вспоминала тот страшный день позднее девушка. – Внутри машины меня тоже держали за руки и за ноги, привезли к какому-то дому, зажали рот руками, на руках занесли в подъезд. Когда выходили из лифта, я увидела, что дверь одной из квартир открыта. Поняла, что нам туда. Схватилась за дверной косяк руками, брыкалась, как могла, но меня сильно ударили в спину, я разжала руки, меня занесли внутрь, и дверь захлопнулась. Асип сразу сказал мне: «Будешь моей женой или умрешь»

Асип - дальний родственник Айгуль, они знакомы давно, но замуж за него девушка не собиралась. От нее днем и ночью требовали дать согласие на брак, а она в ответ кричала, била посуду, громила мебель, отказывалась от еды. Вскоре на шум, который не прекращался ни днем, ни ночью, пришли соседи. Так решено было перевезти Айгуль в другое место.

- Они сказали, что отвезут меня домой. В машине надвинули мне шапку на глаза, чтобы я не видела дороги. Но я слышала их переговоры: впереди нас ехала какая-то машина, которая сообщала, есть ли «на горизонте» милиция. В итоге меня привезли не домой, а в какой-то частный дом, - вспоминала Айгуль. - Там ко мне постоянно подсылали женщин – то мать Асипа, то жен его друзей, чтобы они уговорили меня на свадьбу, но я отказывалась. Мне удалось добыть нож, чтобы перерезать себе вены, но его отобрали до того, как я привела план в исполнение. Вскоре я услышала, как Асип с друзьями обсуждают: надо получить выкуп с моего отца и заставить его забрать заявление о моем похищении.

Чудесное спасение

Подруга Айгуль, которая видела момент похищения, сразу сообщила о ЧП ее брату, тот позвонил отцу.

- Могу сразу сказать, чьих рук это дело, - заявил мужчина, придя с заявлением в милицию. – Полгода назад к дочери сватался молодой человек. Мы были против брака до ее совершеннолетия, о чем сразу сказали. Но мы и подумать не могли, что тот решится на похищение: дочь не испытывала к нему никакой симпатии.

Асипа объявили в розыск, связались с его родителями. Отец парня лишь руками за голову схватился: позвонил сыну, а тот заявил: да, похитил себе невесту, как это у нашего народа принято. Свадьба – дело решенное.

- Мы знакомы уже 6 лет, я был уверен, что она поломается, но рано или поздно согласится, - признавался позже отцу Асип.

Но не тут-то было. Айгуль стояла на своем. Не известно, чем бы кончилась эта история, если бы таинственная незнакомка не вывела ночью Айгуль из дома, который стал ей тюрьмой, и не посадила пленницу в такси. Прошло 13 лет, но девушка так и не «выдала» спасительницу. На все вопросы отвечала: в темноте не разглядела ее лица.

Наказание

Почти все участники этой истории были установлены. Асип и его друг Эльчин получили по 6 лет условно, еще один участник похищения – Айдын приговорен к 3 годам колонии строгого режима – предположительно, он проявлял к Айгуль неоправданную жестокость.

Последний из участников похищения – Вугар был в розыске 12 лет, его задержали в 2019 году в Москве. На тот момент у него не было гражданства России, но была работа, семья и двое маленьких детей.

Вугар вину полностью признал, но уточнил: он был уверен, что помогает молодым соединиться для создания семьи по обоюдному согласию.

- Асип – мой родственник, в марте 2007 года он попросил меня помочь с похищением невесты. В этом не было ничего странного: для нашего народа – это обычное дело. Я уточнил: а девушка согласна? Асип сказал, что да, - рассказывал в суде Вугар. – А что она будет плакать и кричать – так это для виду.

Вугар уверял судью: он не знал о том, что Айгуль – несовершеннолетняя, а когда узнал, что девушка против свадьбы, то пытался уговорить Асипа отпустить ее. Вот только Айгуль говорит о другом: Вугар обещал открыть ей дверь, чтобы она могла сбежать, но это оказалось жестокой насмешкой, и он специально позвал Асипа посмотреть, как она будет пытаться это сделать.

- Это неправда, не было такого, - пытался опровергнуть слова девушки в суде мужчина. – А еще неправда, что я скрывался от следствия. Я уехал из Тольятти в Москву, по состоянию здоровья. Я и подумать не мог, что меня разыскивают.

Суд к его заверениям отнесся критически. Вугара недавно приговорили к 2 годам колонии строгого режима, этот приговор уже устоял в Самарском областном суде и может считаться вступившим в законную силу.

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