Медицинской компании «Мать и дитя – ИДК» стала победителями и призером в нескольких номинациях конкурса «Клиника года-2020»

Для медицинской компании «Мать и дитя – ИДК» лидерские позиции в ежегодном конкурсе Издательского дома «Комсомольская правда» уже традиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медицинская компания «Мать и дитя – ИДК» по праву считается лидером в области акушерства, гинекологии и репродуктологии. Три года назад компания открыла в Самарской области крупнейший в Поволжье многопрофильный центр - Клинический госпиталь ИДК. Здесь оказывают весь спектр медицинских услуг. Самарцы уже оценили высокий уровень сервиса и максимально комфортные условия, созданные в госпитале для пациентов. Клинический госпиталь ИДК работает в том числе и по системе ОМС.