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Медицинской компании «Мать и дитя – ИДК» стала победителями и призером в нескольких номинациях конкурса «Клиника года-2020»

В минувшем году в числе конкурсантов были 70 медицинских учреждений Самары и Самарской области
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Для медицинской компании «Мать и дитя – ИДК» лидерские позиции в ежегодном конкурсе Издательского дома «Комсомольская правда» уже традиция

Для медицинской компании «Мать и дитя – ИДК» лидерские позиции в ежегодном конкурсе Издательского дома «Комсомольская правда» уже традиция

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медицинская компания «Мать и дитя – ИДК» по праву считается лидером в области акушерства, гинекологии и репродуктологии. Три года назад компания открыла в Самарской области крупнейший в Поволжье многопрофильный центр - Клинический госпиталь ИДК. Здесь оказывают весь спектр медицинских услуг. Самарцы уже оценили высокий уровень сервиса и максимально комфортные условия, созданные в госпитале для пациентов. Клинический госпиталь ИДК работает в том числе и по системе ОМС.

Клиника года-2020