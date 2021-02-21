"Тамбов" едет в столицу в качестве аутсайдера

Матч Локомотив - Тамбов в 1/8 Кубка России состоится 21 февраля 2021 года на РЖД Арене в 17.00 по московскому времени. Синоптики обещают около -12 градусов и небольшой снегопад, а эксперты - довольно жаркую игру. Накануне сразу два лидера проиграли своим соперникам: Зенит дома упустил победу над "Арсеналом" из Тулы, а "Спартак" проиграл московскому "Динамо".

Впрочем, прогнозы на эту игру крайне однобоки. Да, у московской команды сейчас очевидные сложности. Сезон в РПЛ железнодорожники проваливают: команда сейчас находится на восьмой строчке и на пять баллов отстает от зоны еврокубков. Особенного усиления в межсезонье не произошло: единственным приобретением команды стал французский защитник из Бордо Пабло.

Но и Тамбов совершенно не выглядит как команда, которая может что-то противопоставить столичному сопернику. Игра вообще могла не состояться: у клуба были планы завершить свои игры в чемпионатах из-за отсутствия денег, но средства нашлись и волки продолжат выступления. Чтобы попасть в зону переходных матчей, клубу нужен один балл Стоит ли в таком положении тратить силы на Кубок? Сомнительно.

Тем не менее, следить за игрой будет интересно - станет ли "Локомотив" клубом, который останется к Кубке? Узнаем вместе уже в 17.00 мск - смотрите трансляцию самых интересных моментов матча на kp.ruю

Составы команд на игру Локомотив - Тамбов 21.02.2021

В строю сейчас у обоих команд все игроки, точные составы тренеры объявят за час до матча.

Прогноз на игру Локомотив - Тамбов 21 февраля 2021 года

Букмекеры отдают первенство московской команде, ставки на победу хозяев поля делают с коэффициентом 1,07, на гостей - 30.

Статистика встреч Локомотив - Тамбов

Статистика личных встреч на стороне москвичей. Команды играли четыре раза, каждый раз выигрывали железнодорожники. Самый крупный счет 2:3 - "Локомотив" победил в гостях.

Прямая онлайн-трансляция матча Локомотив-Тамбов 21.02.2021

Онлайн-трансляция игры состоится в 17.00 мск на канале "МАТЧ Премьер". Следить за самыми интересными моментами встречи в 1/8 Кубка России будем на сайте kp.ru.