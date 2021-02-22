Коронавирус в городах Золотого кольца: главные новости на 22 февраля

Пока не лучшее время для путешествий
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городах Золотого кольца продолжает расти число людей, заразившихся коронавиурсом. Но при этом растет и число тех, кто прошел вакцинацию. Благодаря массовой вакцинации и работе по борьбе с распространением инфекции, некоторые города вернулись к нормальной жизни. В частности во Владимирской области почти все школы работают в обычном режиме. Частично закрыты на карантин по коронавирусной инфекции лишь 9 дошкольных образовательных учреждений. При этом в регионе продлили ограничения из-за пандемии до 7 марта.
Людям страши 65 лет по-прежнему рекомендуют ограничивать контакты и соблюдать обязательный масочный режим. В Костромской области с 24 февраля по 1 марта в целях санитарно-эпидемиологической безопасности продлено действие ограничения о проведении публичных мероприятий с численностью участников более 10 человек.
О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольца
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 961 (+6)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1675 (+14)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1697
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 9284 (+18)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 10766(+35)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 8527 (+12) – по данным на 20.02.2021
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Горячая линия: 8-800-550-50-30