Коронавирус в городах Золотого кольца: главные новости на 22 февраля

Пока не лучшее время для путешествий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городах Золотого кольца продолжает расти число людей, заразившихся коронавиурсом. Но при этом растет и число тех, кто прошел вакцинацию. Благодаря массовой вакцинации и работе по борьбе с распространением инфекции, некоторые города вернулись к нормальной жизни. В частности во Владимирской области почти все школы работают в обычном режиме. Частично закрыты на карантин по коронавирусной инфекции лишь 9 дошкольных образовательных учреждений. При этом в регионе продлили ограничения из-за пандемии до 7 марта.

Людям страши 65 лет по-прежнему рекомендуют ограничивать контакты и соблюдать обязательный масочный режим. В Костромской области с 24 февраля по 1 марта в целях санитарно-эпидемиологической безопасности продлено действие ограничения о проведении публичных мероприятий с численностью участников более 10 человек.

О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольца

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 961 (+6)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1675 (+14)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1697

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 9284 (+18)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 10766(+35)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 8527 (+12) – по данным на 20.02.2021

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Горячая линия: 8-800-550-50-30