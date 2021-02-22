На прошлой неделе жители Самары пожаловались на морозы в общественном транспорте. Власти поручили водителям автобусов измерять температуру в салонах и проверить отопительное оборудование. Журналисты \\"КП-Самара\\" отправились в свой рейд по общественному транспорту с градусником наперевес: рассказываем, где было холоднее всего, а куда можно заходить, чтобы погреться.Трамваи: выбираем \\"новые\\"Говорят, температуру в общественном транспорте можно измерить, всего лишь посмотрев на то, как выглядит кондуктор. Если одет легко, значит, в транспорте тропики, ну а если закутан в тридцать три одежки - тепла не жди. Я решила посмотреть на наших кондукторов и удостовериться, так ли это, не забыв взять с собой термометр. Кондуктору доверяй, но температуру проверяй - как положено.На улице сегодня, как у Пушкина в стихотворении - «мороз и солнце, день чудесный». Захожу в первый же «20» трамвай - за бортом -17. Меня встречает радостная, легко одетая кондуктор. После легкого морозца долго ждать тепла не пришлось. Температура на градуснике стала стремительно повышаться, и уже через две остановки термометр показывал +11. Как мне рассказала кондуктор, не во всех трамваях так тепло, как и у них.- В «13-м» маршруте, например, очень холодно. Вот в новых трамваях, конечно, теплее всего, там и сиденья с подогревом.На слово кондуктору не поверила, решила проверить сама. «13» трамвай поймать не удалось, зато подоспел «4». Как оказалось, не обманула кондуктор теплого трамвая. Температура на градуснике еле-еле доползла до +2. А кондуктор, видимо, закаляется - одета не теплее своей коллеги. Согреться в четвертом получилось с большим трудом не только мне.- Езжу и на автобусах, и на трамваях, - поделилась со мной пассажирка Наталья. - Как-то на днях ехала в «22» трамвае, замерзла ужасно. А вот в автобусах теплее, особенно в новых. На них чаще и передвигаюсь.Автобус трамвай не обошелПослушав похвалы в пользу нового общественного транспорта, я решила продолжить свой путь на новеньком автобусе. Приехала \\"двойка\\". Проехав немного, достаю термометр в ожидании чуда, но нет - на градуснике только +8. Чуда не произошло. Старый «20» трамвай оставил позади новенький второй автобус. И все же это тоже неплохой результат.- У нас в основном тепло. Вот только когда автобус утром только выходит на линию, салон долго прогревается. В основном, в это время пассажиры жалуются. Знаю, что у коллег бывают проблемы с печками. Вообще, хотите, чтобы было теплее - садитесь ближе к водителю, - говорит кондуктор автобуса.Самые большие надежды я возлагала на метро - волшебное место, куда летом заходишь охладиться, а зимой - чтобы согреться. И, надо сказать, метро оправдал все мои надежды. Ожидая поезда, я поглядывала на градусник - температура повышалась и уже пересекла отметку +8. А после моего пребывания в теплом вагоне шкала термометра достигла отметки +14. Отличный вид транспорта, жаль, ходит не везде.Рога есть, тепла нетСогревшись в метро, я с неохотой вышла на свет. Осталось сделать замер в рогатом представителе общественного транспорта - троллейбусе. Заскочив в первый же под номером «17», я даже и не надеялась на плюс. Разглядеть, что там за пределами троллейбуса можно было лишь через линии, оставленные детскими пальчиками на белом от инея окне. Термометр лишь подтвердил мои догадки - через одну остановку температура поднялась лишь до -5, а на следующей так и не смогла пересечь нулевую отметку.Как итог, метро оказалось самым теплым общественным транспортом. Трамваи и автобусы продолжают удивлять не только своим расписанием, но и непредсказуемостью температурного режима в салонах. И только троллейбус взял первенство в ряду «Самый холодный транспорт». Морозы пока не собираются отступать, поэтому на транспорт надейтесь, а одевайтесь тепло.А вам в каком транспорте теплее всего? Какой транспорт самый холодный? Обсудим в комментариях.