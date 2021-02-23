Последние новости о коронавирусе в городах Золотого кольца: данные на 23 февраля

Прививочная кампания продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городах Золотого кольца ситуация с коронавирусом остается напряженной, ежедневно растет количество зараженных коронавирусом. В некоторых городах строгие ограничения сняты, а где-то наоборот усиливают коронавирусные запреты. Так, например, во Владимирской области частично закрыты на карантин дошкольные учреждения, а пандемийные ограничения продлили до 7 марта.

Во всех регионах страны продолжается массовая вакцинация против коронавируса. В настоящее время сделать прививку может любой желающий. Особенно рекомендуется пройти вакцинацию людям старше 65 лет, которые больше рискуют получить осложнения от перенесенной болезни.

Также в городах сохраняется обязательный масочный режим.

О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольца

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 966 (+5)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1682 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1709 (+12)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 9306 (+22)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 10 802 (+36)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 8527 (+0) – по данным на 21.02.2021

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Горячая линия: 8-800-550-50-30