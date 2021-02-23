Последние новости о коронавирусе в городах Золотого кольца: данные на 23 февраля

Прививочная кампания продолжается
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городах Золотого кольца ситуация с коронавирусом остается напряженной, ежедневно растет количество зараженных коронавирусом. В некоторых городах строгие ограничения сняты, а где-то наоборот усиливают коронавирусные запреты. Так, например, во Владимирской области частично закрыты на карантин дошкольные учреждения, а пандемийные ограничения продлили до 7 марта.
Во всех регионах страны продолжается массовая вакцинация против коронавируса. В настоящее время сделать прививку может любой желающий. Особенно рекомендуется пройти вакцинацию людям старше 65 лет, которые больше рискуют получить осложнения от перенесенной болезни.
Также в городах сохраняется обязательный масочный режим.
О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольца
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 966 (+5)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1682 (+7)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1709 (+12)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 9306 (+22)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 10 802 (+36)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 8527 (+0) – по данным на 21.02.2021
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Горячая линия: 8-800-550-50-30