В Оренбургской области произошел взрыв газа на магистральном газопроводе \\"Союз\\" в Илекском районе. Авария случилась на ответвлении Оренбург - Новопсковск произошла утечка газа, он загорелся. В итоге под угрозой оказалось газоснабжение нескольких населенных пунктов. Рассказываем, что происходило из-за аварии на газопроводе и какие меры пришлось предпринятьПадение давления в ответвлении на Новопсковск обнаружили в 7:37 утра. Около восьми утра участок отключили, но давление продолжало падать уже и в магистральном газопроводе \\"Союз\\". В 8.30 на место отправилась аварийная бригада - искать место разрыва. Его нашли в поле, в отдалении от населенных пунктов. Оказалось, что на 108 километре произошел разрыв трубы 1400 милимметров, газ загорелся, произошел хлопок.Жертв и разрушений удалось избежать, так как рядом с местом аварии нет населенных пунктов и мест скопления людей.Уже в 9 утра аварийная бригада отключила участок газопровода от нулевого до 123 километра.- Прекращён транзит газа через ГИС Алексеевка на территорию Республики Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург – Новопсков, - рассказали в минэнерго, представители которого сразу взяли ситуацию под контроль.В Казахстане сообщили, что серьезных проблем авария на территории РФ не принесла: для газоснабжения потребителей Западно-Казахстанской области идут работы по перориентировке ресурсов с магистрального газопровода \\"Средняя Азия - Центр\\", сообщили в пресс-службе министерства энергетики.В МЧС сообщили, что к месту аварии выехали все представители чрезвычайного ведомства. Также на месте присутствуют газовики, экологи и представители правительства региона. Сейчас утечку ликвидировали, газ, который успел вырваться из трубопровода, сейчас сжигают. На месте ЧП работает эксплуатационная группа, последствия аварии устраняют в режиме онлайн. По предварительным оценкам специалистов на ремонт понадобится около двух дней.Жителей близлежащих районов без газа не оставят. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер рассказал, что сделано для обеспечения потребителей:- Оперативно организован подвоз компримированного природного газа для снабжения населенных пунктов. Сейчас идет заседание межведомственного штаба по ликвидации ЧС. Задача - сделать все, чтобы люди минимально ощутили последствия аварии, - отметил глава региона.СПРАВКА КПГазопровод \\"Союз\\" идет через территорию России, Казахстан и Украину. Протяженность трубопровода - 2750 километров, 300 километром из них идет по территории Казахстана.