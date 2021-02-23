В Самаре к строительству речного вокзала хотят привлечь один из столичных банков. Как стало известно, на прошлой неделе глава региона Дмитрий Азаров встретился в Москве с председателем совета директоров АО КБ «Солидарность» Сергеем Аракеловым. В числе проектов, в которых предложили поучаствовать банку, оказался и проект строительства нового речного вокзала в Самаре.«Ищем инвестора»О возведении новых «речных ворот» в Самаре задумались еще в 2017 году, перед проведением чемпионата мира по футболу. Однако подготовленный архитекторами проект оказался слишком дорогим – стоимость строительства оценивается в 692,47 млн рублей, из которых почти 50 миллионов приходится на строительно-монтажные работы, а все остальное – на специальное оборудование. Тогда было принято решение повременить со строительством вокзала на бюджетные средства и поискать инвестора.- Министерство экономического развития и Агентство по привлечению инвестиций Самарской области работают над привлечением инвесторов к строительству нового здания речного вокзала. Инвестпроект был неоднократно представлен в рамках проводимых переговоров с потенциальными инвесторами, - сообщили журналисту «КП-Самара» в региональном правительстве.Сейчас земельный участок под будущее строительство уже сформирован, сам проект получил положительное заключение госэкспертизы. Предполагается, что строительство можно завершить всего за 12 месяцев. Если переговоры с банком «Солидарность» увенчаются успехом, то проект все же смогут воплотить в жизнь.Вестибюль, ресторан и подземная парковкаПроект нового речного вокзала предполагает возведение современного трехэтажного здания, которое будет выгодно смотреться как со стороны города, так и со стороны реки. Общая площадь здания – 6825 квадратных метров, второй и третий этаж можно будет использовать для коммерческих целей, например, ресторанов и т.д.В здании будет размещаться просторный вестибюль, специальные комнаты для пассажиров с детьми, кассовый зал и зал ожидания на 300 мест. Также здесь будут камеры хранения, точки продажи речных туров, кафе, ресторан на 132 места, киоски с печатной продукцией и служебные помещения. Также предусмотрена встроенная подземная автостоянка на 51 машину.Максимальная пропускная способность речного вокзала составит 700 человек в час.