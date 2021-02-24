Коронавирус в городах Золотого кольца: последние новости на 24 февраля 2021 года

Власти советуют не забывать про меры предосторожности и масочный режим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в городах Золотого кольца пока еще не отступает. Несмотря на то, что заболеваемость остается достаточно высокой, многие города и районы уже возвращаются к нормальной жизни и снимают часть действующих ограничений. Полным ходом идет вакцинация от COVID-19. Тем не менее власти рекомендуют не забывать о мерах предосторожности, не пренебрегать масками, соблюдать социальную дистанцию и не забывать мыть руки. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 24 февраля 2021 года.

Коронавирусные ограничения в городах Золотого кольца постепенно снимают почти во всех регионах. Работают школы и развлекательные центры, бары и рестораны, гостиницы и музеи. Смягчается и режим самоизоляции для людей старше 65 лет – например, в Ивановской области им разрешили выходить из дома на непродолжительную прогулку. А работающим пенсионерам продлили больничные до 1 марта.

В коронавирусных госпиталях мест хватает. Например, во Владимирской области сейчас действует 1189 коек для пациентов с ковид. Из них занято всего 60 процентов – 711 коек, остальные готовы при необходимости принять пациентов. В Костромской области заполняемость специализированных коек в коронавирусных госпиталях составляет 72%.

Во всех городах Золотого кольца продолжается массовая вакцинация. Например, в Ярославской области первый этап вакцинации прошли уже 35022 человек, второй – 10574 человек.

О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольца

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 970 (+4)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1689 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1718 (+9)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 9324 (+18)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 10855 (+53)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 8527 (+0) – по данным на 21.02.2021

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Горячая линия 8-800-550-50-30