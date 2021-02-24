Министерство транспорта Самарской области на сайте госзакупок ищет подрядчика, который отремонтирует главную городскую магистраль Самары. Работы стоимостью почти в полмиллиарда рублей должны стартовать уже весной этого года. Узнали все про предстоящий ремонт Московского шоссе в Самаре в 2021 году, когда начнется и закончится, что сделают, как изменится движение транспорта и что ремонт магистрали принесет автомобилистам.Зачем ремонтировать Московское шоссе?Автомобилистам, которые пользуются дорогой, необходимость ремонта Московского шоссе очевидна: сейчас на магистрали образовалась серьезная колея. В региональном минтрансе журналисту «КП-Самара» также пояснили, что предстоящий ремонт обусловлен выявлением ненадлежащего состояния отдельных участков дороги – оно мешает комфорту и безопасности движения.- На участке от ул. Мичурина до пр. Кирова выявлены такие дефекты проезжей части, как продольные и поперечные трещины, колейность более допустимых значений на всем протяжении участка. На пересечениях и на подъездах к ним, где происходит систематическое торможение и выкрашивание покрытия проезжей части, а также на скоростных участках глубина колеи достигает 5 см, - сообщили в региональном минтрансе.Как и когда ремонтировали Московское шоссе в прошлый раз?В прошлый раз Московское шоссе на участке от ул. Мичурина до пр. Кирова ремонтировали перед чемпионатом мира по футболу - с апреля 2014 года по ноябрь 2015 года. Подрядчиком выступил ООО «Самаратрансстрой».- Фактическая стоимость проведения строительно-монтажных работ составила 788,3 млн рублей, - сообщает минтранс. – По гарантии подрядчик ремонтировал покрытия проезжей части, тротуары и решетки дождеприемных колодцев.Очень скоро после окончания ремонта автомобилисты снова начали жаловаться на колею на Московском шоссе. Однако заставить подрядчика за свой счет устранить колею у минтранса не получилось – строители сумели доказать, что виновата слишком сильная нагрузка на трассу, которая почему-то не была предусмотрена проектом.Какой участок будут ремонтировать на этот раз?Проектная документация разработана на ремонт Московского шоссе от ул. Мичурина и до выезда из Самары. В 2021 году запланировано начало 1 этапа ремонта – до пр.Кирова. Всего в порядок приведут участок 5-7-полосной дороги протяженностью 7,815 км.Сколько денег потратят на ремонт Московского шоссе?Начальная максимальная цена контракта, размещенного на портале госзакупок, составляет 459,6 миллионов рублей. Из них в 2021 году планируется выделить всего один миллион, а остальное финансирование предусмотрено на 2022 год.Когда начнется и когда закончится ремонт?Подрядчика минтранс должен определить к 10 марта. Уже в апреле 2021 года он должен будет приступить к своим обязанностям. Контракт рассчитан до октября 2022 года.Согласно опубликованным документам с апреля по октябрь 2021 года подрядчику предстоит выполнять подготовительные работы. Основной объем работ запланирован на следующий год. Весной 2022 года дорожники займутся земляными работами, устройством дорожной одежды, установкой бортового камня, обустройством ливневой канализации. С середины июня до конца сентября 2022 года рабочие обустроят пересечения и примыкания, перильные ограждения и лестничные сходы, потом займутся нанесением разметки и установкой дорожных знаков и светофоров. Летом 2022 года также переустроят контактную сеть ТТУ (трамвайные рельсы) и объекты электроснабжения.Как изменится схема движения транспорта на время ремонта?На время ремонта изменится схема движения транспорта по Московскому шоссе. Точные даты и протяженность перекрытий отдельных участков пока неизвестны. Однако уже известно, что на время ремонта могут увеличить количество полос для движения на перекрестке с проспектом Масленникова. Сейчас там действует семь полос для движения и светофор с выделенной секцией для поворота направо. При ремонте здесь должна появиться переходно-скоростная полоса для поворота. Кроме того, количество полос будет увеличено и на пересечении Московского шоссе и 4-го проезда.Также изменения коснутся двух кольцевых развязок – на пересечении с ул. XXII Партсъезда и ул.Авроры. Сейчас автомобилисты могут въезжать на кольца со всех полос, а выезжать - только с крайней правой. Предполагается, что здесь будут установлены знаки «Движение по полосам». Благодаря этому водители смогут выезжать с кольца с двух полос, а также поворачивать направо.Какие работы предусмотрены проектом ремонтаПроектом предусмотрена замена верхнего слоя дорожного полотна, восстановление подпорных стенок и лестничных сходов на автобусных остановках, а также замена отдельных участков сетей ливневой канализации и обустройство дороги.Проект уже вызвал неоднозначную оценку общественников.- Мы сейчас внимательно следим за этой закупкой и за процессом заключения госконтракта на ремонт Московского шоссе, - рассказал журналисту «КП-Самара» сопредседатель регионального отделения ОНФ в Самарской области, куратор проекта «За честные закупки» Вадим Нуждин. - Если власть хочет сделать действительно качественную работу для комфорта людей, то прежде чем начинать ремонт, нужно собрать общественников, вместе с ними разработать и принять техническое задание для подрядчика. И в первую очередь стоит обратить внимание на состав используемой асфальтобетонной смеси. Было бы здорово проанализировать подобные работы по линии Росавтодора и подобрать такой рецепт состава покрытия с учетом климатических особенностей Самары, чтобы оно служило действительно долго. К сожалению, есть примеры, когда заинтересованные лица включали в состав асфальтобетонной смеси компоненты из свих личных патентов, отрицательно влияющие на качество покрытия. А может быть и по-другому. Например, в Самаре уже давно отремонтировали ул.Гагарина, и там покрытие до сих пор в прекрасном состоянии. Хотя по этой улице ездят такие же машины, и плотность движения там большая. Кстати, интересно, что ремонт именно этой улицы вызвал нарекания у некоторых чиновников – могло даже создаться впечатление, что это недовольство вызвано невозможностью запланировать выделение бюджетных денег на ремонт из-за хорошего качества ремонта.В минтрансе Самарскаой области уже заверили, что на этот раз ремонт Московского шоссе будут проводить с применением материалов по новому ГОСТУ. Это должно повысить качество и прочность покрытия. Однако это не единственная проблема предстоящего ремонта Московского шоссе, которая беспокоит самарских водителей и общественников.- Главная проблема предстоящего ремонта Московского шоссе – в том, что он ничем не отличается от предыдущих, им занимаются те же самые люди, а значит и результат с большой долей вероятности может быть аналогичным, - отмечает председатель ассоциации «Центр общественного взаимодействия» Андрей Ишмуратов. – Сейчас главная городская магистраль не отвечает многим стандартам – здесь нет ни тумб, ни островков безопасности, которые должны быть на такой широкой дороге с интенсивным движением. Нарушено нормативное расстояние между пешеходными переходами. Карманы для автобусов на такой широкой дороге по правилам безопасности тоже делать опасно. Нет выделенных полос для общественного транспорта. Вместо того, чтобы решить эти проблемы и действительно преобразить Московское шоссе, дорожники ограничатся тем, что снова переложат асфальт и бортовой камень. То есть по сути автомобилистам придется терпеть бесполезное неудобство.Потребуется ли изъятие земель из-за ремонта?Для обеспечения ремонта потребуется изъять для государственных нужд три расположенных вдоль дороги земельных участка общей площадью 562 кв.метра. Участки расположены по адресу Московское шоссе 15 и 17. Соответствующее распоряжение уже опубликовано.- Изъятие земель необходимо в целях обеспечения эксплуатации Московского шоссе, - пояснили в минтрансе. В ведомстве заверили, что с собственниками уже повели переговоры, и они получат компенсацию.Какую гарантию даст подрядчик на ремонт?Контракт предусматривает гарантию. Правда, гарантийные сроки на различные элементы различаются. Дольше всего продлится гарантия на земельное полотно – 15 лет. По 10 лет составит гарантия на основание дорожной одежды и на искусственные сооружения. Как минимум пять лет должны прослужить нижний слой асфальтобетонного покрытия и барьерное ограждение. Гарантийный срок службы верхнего слоя асфальтобетонного покрытия – 3 года, дорожных знаков и других элементов обустройства – 2 года. Меньше всего прослужит дорожная разметка термопластиком – гарантия на нее закончится уже через год после нанесения.