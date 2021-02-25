Самарчанка Катерина стала героиней передачи \\"Давай поженимся\\". Вместе с подругой Еленой она покорила сердца зрителей песней, обнялась с Ларисой Гузеевой, а потом очаровала начинающего лукового короля. Аркадий на передачу приехал влюбиться. У него есть таксопарк дорогих машин, а недавно в экологически чистом районе он открыл 10 теплиц и выращивает экологически безопасный лук без химии. Не будущий муж, а сказка.Жених сразу заявил о своих притязаниях: мол, хочу стройную молодую учительницу с маленькими ушками и острыми коготками. Никаких гламурных профессий и ярко выраженных ушных раковин - бизнесмен был неумолим.- Я пришел влюбиться, - провозгласил он.Вначале Аркадий рассказал о своей несчастливой любви: с красоткой-студенткой из Красноярска он познакомился на Кипре, потом были отношения на расстоянии, встреча в Москве. А вот как только пара стала жить вместе, оказалось, что любовь проверку бытом не выдерживает. Потом были измены и некрасивое расставание.Екатерина среди претенденток оказалась самой юной. Среди соперниц - обладательница роскошной шевелюры и низкого голоса Мария, сотрудница таможни, мечтающая о премиальном внедорожнике. С собой она привезла соленые огурцы и шарлотку, а также список всех своих мужчин. Впрочем, друзья красотку забраковали.23-летняя Екатерина из Самары сразу вызвала блеск в глазах жениха. Учительница физики и математики призналась, что мечтает пролететь на вертолете над Лос-Анджелесом.Впрочем обсуждения вызвала и подружка девушки - Елена Мельникова, самарский блогер и таролог о путешествии на передачу написала в своем инстаграме, сначала немного выдерживая интригу. Сюрпризом для жениха стала исполненная девушками песня \\"Эх, лук - лучок\\". Третья невеста выбор номера осудила, но Аркадий остался в восторге от того, как хорошо подготовилась к встрече девушка.- Мы с Катюхои старались быть искренними. И у нас получилось. Вообще я очень горда своей подругой, такой красивой , доброй и уверенной . Лариса Гузеева увидела в ней свою маму, представьте... растрогалась и даже обнялась с невестой? - рассказала Елена Мельникова об итогах поездки.Ну а самой невесте тоже есть чем похвастаться: жених не купился ни на домашние закрутки первой невесты, ни на стрип-танец третьей. Наивные глаза и нежный голосок Екатерины купили лукового фермера с потрохами и в финале он зашел именно в комнату Кати. Впрочем, пока что девушка все равно отправилась домой - ведь в школе ее ждут ученики и занятия.