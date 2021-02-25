Самарские студенты запустят в космос ракету нового поколения

Над созданием ракеты работают лучшие студенты. Фото - предоставлено университетом

Студенты Самарского университета им. Королева готовятся отметить 60-летие первого полета человека в космос запуском ракеты собственной разработки. Сейчас идет заключительный этап сборки ракеты «Capella-МЛ», которую в марте запустят в Самарской области на Чапаевском испытательном полигоне.

Они скажут «Поехали!»

Ребята завершают работу над новой экспериментальной ракетой «Capella-МЛ», которую запустят в марте в честь полета первого в истории человечества космонавта Юрия Гагарина.

Свое название ракета получила в честь самой яркой звезды в созвездии Возничего. Делают ракету участники студенческого конструкторского бюро (СКБ) Самарского университета им. Королева RocketLAV. «Capella-МЛ» - не первое их творение. Предыдущие разработки неоднократно получали награды на престижных российских и зарубежных конкурсах.

Ракету создают с оглядкой на предыдущий опыт. Фото - представлено университетом

Несмотря на то, что «Capella-МЛ» является оригинальной разработкой самарских студентов и ученых, созданной практически с нуля с минимальной опорой на предыдущие проекты, у ракеты имеется успешная предшественница.

Проект «Capella» в Самарском университете создавали с оглядкой на свою же разработку – ракету TSR 3.0. Ее запускали во Франции на международном форуме C’Space-2019. СКБ Самарского университета является постоянным и единственным российским участником форума.

Тогда самарская ракета поднялась на 1,5 км. Новая ракета, как ожидают конструкторы, сможет подняться уже на 2 км, да еще и будет способна взять полезную нагрузку – разное научное оборудование.

Ракета одноступенчатая. Это означает, что у нее нет элементов, которые будут отделяться при взлете. Свой полет ракета завершит, спустившись на землю на парашютах, и в дальнейшем сможет взлететь снова.

Запускать новинку будут над Чапаевским испытательным полигоном в Самарской области под возгласы «Поехали!» - знаменитая фраза Юрия Гагарина, которую он сказал, отправляясь в первый в истории человечества космический полет 12 апреля 1961 года.

Над проектом работают 13 студентов с 1 по 5 курс. Как рассказал студент пятого курса, руководитель студенческого конструкторского бюро Антон Полтораднев, проект для университета флагманский, поэтому в нем участвуют самые талантливые студенты, в основном старших курсов, но также есть два первокурсника.

С организацией запуска помогает РКЦ «Прогресс» - специалисты предприятия консультируют студентов по подготовке всех систем к запуску и налаживанию пусковой установки.

«Французская сестра» получилась эффективнее

Параллельно в студенческом конструкторском бюро работают над ракетой «Capella-М». Ее готовят для участия в международном форуме-соревновании студенческих команд по запуску экспериментальных ракет C`Space во Франции.

В университете завершают сборку ракеты

Ракеты для запуска в России и по Франции отличаются по конструкции, у них разные двигатели. В Самарской области ракету поднимет в воздух отечественный двигатель РДК-3000, а во Франции «Capella-М» полетит на канадском Pro-75 – такой двигатель предоставляют организаторы.

Самарским студентам из-за другого двигателя пришлось вносить изменения в конструкцию «французской» модификации. Это не стало препятствием, наоборот, ракета для французского старта создается с учетом опыта российской «сестры» и получается более совершенной – конструкторы уверены, что ее полет пройдет даже более гладко.

Как рассказал Антон Полтораднев, конструкторы на собственном опыте поняли, что некоторые решения, применяемые в ракете, не всегда подходят для следующих модификаций.

- Ракеты, изготавливаемые для разных задач, не могут быть полностью взаимозаменяемыми, - рассказал студент.

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