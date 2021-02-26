Власти и медики продолжают бороться с коронавирусом в городах Золотого кольца. Полным ходом идет прививочная кампания, действует ряд коронавирусных ограничений. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 26 февраля 2021 годаНесмотря на то, что коронавирусные ограничения постепенно снимают, опасность заражения остается, и часть школ и детских садиков приходится закрывать на карантин. Например, во Владимирской области на больничном с COVID-19 находятся 97 школьников и 38 педагогов, на карантин закрыты одна школа и отдельные классы еще в 13, а также 12 групп в детских садах. Тем не менее число выздоровевших во многих регионах, например, в Ярославской области, превышает число новых заболевших.Коронавирусные ограничения в городах Золотого кольца постепенно снимают, города возвращаются к нормальной жизни, работают все заведения развлечения и досуга. Оставшиеся ограничения касаются масочного режима и рекомендаций по самоизоляции для пожилых.Во всех городах Золотого кольца продолжается массовая вакцинация. Например, во Владимирской области от коронавируса привились уже более 32600 человек.О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольцаВладимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 975 (+3)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1694 (+0)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1733 (+8)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 9352 (+8)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 10938 (+39)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 8682 (+22)Самоизоляция: для лиц старше 65 летГорячая линия 8-800-550-50-30