Коммунальный апокалипсис: почему Самару прорвало к концу зимы

Машины вмерзают в лед, в Самаре прорывает трубы. Что происходит?

Конец зимы в Самаре выдался прорывным - но не только в позитивном плане. Все социальные сети переполнены сообщениями о различных коммунальных авариях - по всему городу, от Куйбышевского до Кировского района. Журналисты КП-Самара собрали информацию обо всех последних коммунальных ЧП и выяснили у экспертов, что происходит и что будет дальше.

С огромного количества сообщений о коммунальных авариях началась рабочая неделя в Самаре. Утром 24 февраля залило водой две полосы дороги около рынка "Норд", на пересечении Нагорной и Советской из трещины в земле шел пар, вода замерзала - из-за этого даже пустили в объезд трамвай. Жалуются и жители дома на ул. Лейтенанта Шмидта. Там уже несколько дней из колодца льет вода и машины в итоге вмерзли в лед.

Зубчаниновка: дорога тонет, автобусы в объезд

В объезд пришлось пустить и автобусы в Зубчаниновке. Из-за трубопровода по улице Магистральной сначала жителям пришлось посидеть без воды, теперь кругом пустили автобусы, чтобы они не мешали ремонтным работам. Все это делается для того, чтобы отремонтировать водовод диаметром 150 милимметров, это уже вторая авария в коммунальной сфере в поселке - первый прорыв здесь произошел 17 февраля, затопило проезжую часть, люди даже боялись переходить дорогу, чтобы попасть на работу или в школу.

В районе рынка Норд из-за потопа собиралась пробка Фото: СОЦСЕТИ

Куйбышевский район: то тонем, то замерзаем

В Куйбышевском районе беспокойными выдались сразу несколько дней. Сначала более шести тысяч человек остались без холодной воды из-за повреждения трубопровода 150 мм, в том числе в пострадавших оказались больница и школа. Воды не было сутки.

Затем отключили теплоснабжение - без отопления в морозы остались 25 домов, устранять последствия повреждения трубы пришлось также полдня, сначала тепло обещали дать ночью, но к 9 утра подключили обратно только 16 домов, еще 9 оставались без тепла по-прежнему.

Алма-Атинская: машины плывут

26 февраля с утра в соцсетях стали делиться видео затопленной Алма-Атинской. Прорыв произошел на Ташкентской - об этом рассказали в РКС-Самара, ремонтные бригады выехали на место незамедлительно. Без холодной воды остались около десяти домов.

Руководитель фонда ЖКХ-Контроль Виктор Часовских говорит, что такое количество аварий не удивляет.

- Сети в городе очень изношены, это факт, тут даже скрывать нечего. И сейчас после аномальных морозов мы пожинаем плоды этого. Грунт промерз, из-за изменения температур трубы стали рваться в слабых местах, - говорит он.

Ситуацию прокомментировали и в РКС-Самара. Вот что рассказала пресс-секретарь компании Мария Алмазова:

- Конечно, сильные морозы прибавили нам работы. На середину февраля аварийность на сетях водоснабжения была средней, никаких всплесков не наблюдалось. На выходные и праздничные дни 21-23 февраля, когда в работе находится сокращенное количество бригад, пришелся период сильного похолодания и к обычным технологическим отказам добавились промерзания колонок, проблемы на частных линиях, отключения воды по просьбам УК для устранения проблем на внутридомовых сетях, невозможность отключить утечки при обнаружении, так как это привело бы к промерзанию труб и т.д. При этом любая утечка сразу превращалась в наледь. Но самые большие проблемы возникли в Куйбышевском районе. Когда-то, в момент укладки водопроводных сетей, здесь были нарушены главные правила: трубы уложили близко к поверхности и при минус 5-7 они промерзают и рвутся. Ситуация не была исправлена за много лет. Сейчас все эти проблемы легли на плечи "Самарских коммунальных систем", наша компания с ноября 2020 года приняла эти сети в эксплуатацию. Участков таких много. Все адреса, которые нам поступают мы берем на контроль. Работаем вместе с районной администрацией, от них также получаем адреса. Создана специальная дополнительная бригада для работы в Куйбышевском районе. Где можно отогреваем трубы, где этим уже не спасешь ситуацию, проводим ремонтные работы. Сложная ситуация была по адресу Бакинская 21-24. Там пришлось остановить насосную станцию. Сейчас провели работы, заменили задвижку, провели переключение, запустили станцию. Но есть локальные промерзания. Мы вместе районной администрацией выясняем проблемные адреса, будем работать уже по конкретным точкам. Позже, как главные проблемы устраним, будем убирать наледь. Ситуация контролируемая. Каждый сотрудник понимает, как сложно сейчас жителям и мы делаем все возможное, чтобы скорее восстановить водоснабжение. Просим отнестись с пониманием. В этот мороз наши бригады работают в холодной воде, в колодцах, в ямах, это очень сложно.

По его словам с нежеланием допустить подобного развития событий в сфере теплоснабжения связана осторожность ресурсников в морозы. В самом деле, больше всего прорывов именно на сетях холодной воды. Тепловики пока держатся. Но жители жалуются: в домах-то холодно!

- А еще нам сейчас поступает огромное количество жалоб на температуру в квартирах. Мы проверяли - в самом деле подают теплоноситель на дом ниже нормативных показателей. Но и понять ресурсников можно: есть страх, что если подавать нормальное давление и температуру трубы будут рваться, а значит целые дома будут замерзать. Здесь даже сложно представить, что лучше, - говорит Виктор Часовских.

Получается, что морозы в этот раз напали не на врагов России, а на самих самарцев? Пока что никто даже не берется прогнозировать, сколько еще прорывов ожидает город до весны. А с наступлением тепла в дома самарцев ворвется и еще одна проблема - текущие крыши.

На Нагорной тоже потоп Фото: СОЦСЕТИ

- Увы, я почти на 100% уверен, что вместе с потеплением потечет не только капель с крыш, но и вода с потолков. Каждый год мы говорим об одном и том же - есть проблема и называется она неправильная уборка, несоблюдение технологических норм. Рабочие забираются на крышу с ломом, долбят. Потом крышу нужно чинить, люди живут с тазиками... Все это неправильно. Я уверен, что УК нужно обязать учить персонал, - говорит Часовских.

СПРАВКА КП

Жаловаться на текущие крыши и замерзающие квартиры можно по телефону 260-37-19.

А у вас дома тепло? Что по вашему нужно делать в сфере ЖКХ, чтобы зимы проходили спокойно? Обсудим в комментариях.