В социальных сетях появились пугающие фотографии двух сломанных балок на стадионе «Самара Арена». Трещины не на шутку напугали горожан. Главный вопрос, который задавали друг другу болельщики – не несущие ли это балки? И нет ли опасности, что в один далеко не прекрасный день стадион рухнет? Журналист «КП-Самара» выясняла, что происходит с одним из самых красивых сооружений нашей страны.Ждут заключения экспертов6 марта на стадионе «Самара Арена» запланирована игра ФНЛ «Крыльев Советов» с «Чертаново». Любители футбола закономерно волнуются – насколько опасны обнаруженные дефекты и нет ли опасности обрушения?Некоторые болельщики уверены, что лопнувшая балка относится к несущим конструкциям.- Она обеспечивает конструкционную жесткость «на растяг». Мое предположение, что просел с одной стороны фундамент и на растяг при просадке порвало, - высказывает предположение Дмитрий Елькин.Другие считают, что пока ничего страшного не произошло и в появившихся дефектах виноваты морозы и снегопады.- Мне кажется, слишком большая нагрузка сверху из-за снега, плюс сильные морозы, и, видимо, некачественные швы сварные, лопнуло по швам, - комментирует Константин Иванов. – То, что висит в воздухе, немного обнадеживает, если бы шли процессы - разрыв бы рос.В ГАУ СО «Самара Арена» заверили – сейчас повреждения внимательно изучают эксперты.- Дефекты горизонтальных металлоконструкций были обнаружены во время подготовки стадиона к весенней части футбольного сезона. Сейчас эксперты оценивают повреждения, - сообщили в организации. – После того, заключение экспертов будет получено, будет приниматься решение, можно ли проводить игру.Виноваты снег и ветер?Эксперты считают, что сломанная балка – серьезный сигнал, который игнорировать нельзя.- Даже по скудным появившимся фотографиям видно, что балка разорвана по зоне перегрева металла около сварочного шва, то есть по самому слабому месту, - прокомментировал журналисту «КП-Самара» инженер-строитель, эксперт регионального штаба ОНФ Дмитрий Волобоев. – Причем сама балка мощная, площадь сечения металла не менее сантиметра, а место разрыва чистое, без ржавчины и окалины. Это говорит о том, что шов сделан качественно, то есть это не та ситуация, когда не выдержало «самое слабое звено». Скорее всего, балка держалась до последнего, но из-за сильной снеговой нагрузки и ветра не выдержала. Ситуация серьезная, дополнительная нагрузка пошла на остальные элементы конструкции, и их надо обязательно обследовать. Лично я не рискнул бы заходить сейчас на стадион, во всяком случае пока с крыши не будет убран весь снег.Протечки и разрушение бетонаМежду тем ГАУ СО «Самара Арена» подала иск к строителям стадиона - ПСО «Казань». Иск рассматривается в московском арбитраже. Управляющая компания требует у строителей устранить многочисленные недостатки. В приложенном к иску списке ни много ни мало 374 выявленных дефекта. Среди них – как относительно незначительные и локальные (например, отсутствие утеплителя на конкретных трубах), так и такие устрашающие как «нарушение целостности ходового моста кровли», протечки в здании стадиона на соединительной границе двух заливок перекрытия, разрушение бетона вдоль деформационных швов.- В здании не работает система мониторинга конструкций, поэтому невозможно отследить движения конструкций из-за некорректной работы программного обеспечения, - говорится в дефектной ведомости.Проблемы обнаружены и в системе автоматической пожарной сигнализации: подрядчик не передал управляющей компании пароли доступа к серверному оборудованию и программному обеспечению, а базы данных отсутствуют. А многие дымовые пожарные извещатели либо не внесены в базы данных, то есть фактически не передают информацию, либо вовсе отсутствуют. Система тревожной пожарной сигнализации работает нестабильно, выдает ложные пожарные тревоги, не интегрирована с системой видеонаблюдения.- То, что не работает система мониторинга, вызывает серьезные опасения – это значит, что невозможно отследить, что именно происходит с конструкциями здания, - говорит Дмитрий Волобоев. – К тревожным сигналам относятся также факты оползания земляного пласта, разрушение бетона вдоль деформационных швов, протечки. Это свидетельство того, что с конструкциями что-то происходит, и очень важно выяснить, что именно. Также большие опасения вызывают дефекты противопожарной системы – это очень серьезный вопрос безопасности, который нельзя игнорировать.Прожекторы не работают, дождевая канализация - тожеСерьезные претензии у управляющей компании есть и к дренажной системе футбольного поля – например, на решетках дренажных лотков на стилобате (сектора А, В, С, D) на 100% отсутствуют крепления решеток - всего 2 176 крепежных элементов.На трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, проложенных в холодных зонах, отсутствует саморегулирующий греющий кабель. Не работает 9 прожекторов внутреннего и 15 наружного освещения, не настроен режим работы спортивного освещения.- Участки трубопроводов наружной подземной дождевой канализации на трех участках частично забиты застывшим бетонным раствором, залитым туда во время строительства). Из-за этого ливневые стоки не могут отводиться в общую дождевую систему канализации стадиона, а изливаются наружу - на асфальт, - говорится в дефектной ведомости. - Из 1 120 наружных бетонных дождевых лотков у около 250 разрушены боковые стенки (предположительно из-за нарушения технологии монтажа). Также монтаж лотков выполнен не по технологии – они просто установлены рядом друг с другом, в результате чего стоки просачиваются в грунт через отверстия между лотками.Ошибки проектирования?Некоторые эксперты считают, что ряд дефектов мог быть изначально скрыт и проявиться позднее в процессе эксплуатации.- Стадион ведь принимала в эксплуатацию госкомиссия, наверняка внимательно и придирчиво смотрели. Как они могли проглядеть столько значительных нарушений? Не исключено, что эти дефекты были скрытыми и проявились позднее. Нельзя также исключать, что часть дефектов связана с недостатками обслуживания. Многие объекты, которые строились к ЧМ-2018, уже приходят в негодность, - говорит председатель ассоциации «Центр общественного взаимодействия» Андрей Ишмуратов. – Что касается аномальных морозов и снегопадов, из-за которых якобы могли возникнуть дефекты, то вообще-то для Самары такие погодные условия достаточно типичны и должны были быть учтены при проектировании. Но, к сожалению, ситуации, когда ошибки закладываются еще на этапе проектирования, тоже не редкость. Так что в ситуации со стадионом болельщикам остается только молиться, чтобы трибуны не рухнули им на головы.ГАУ СО «Самара Арена» требует у подрядчика в 30-дневный срок устранить все выявленные нарушения или возместить расходы в случае, если этим займутся сторонние организации. Чтобы избежать затягивания процесса, управляющая компания требует прописать в судебном решении неустойку в 100 тысяч рублей за каждую неделю сверх этого срока. Однако ПСО «Казань» без боя сдаваться не собирается – компания уже подала несколько ходатайств, в том числе о назначении судебной экспертизы и о переносе разбирательства в Татарстан. Последнее ходатайство суд отклонил, а в экспертизу обратился по собственной инициативе. Пока же заседания откладываются – следующее назначено только на 1 марта.«КП-Самара» направила редакционные запросы в минспорта Самарской области и ПСО «Казань», однако на момент публикации материала ответ не был получен.\\"Комсомолка\\" будет следить за развитием событий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На \\"Самара Арене\\" выявили дефекты металлоконструкцийУстранения дефектов будут требовать от \\"ПСО Казань\\" в судебном порядке (подробности)