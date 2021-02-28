Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 28 февраля 2021 года

Борьба с распространением коронавирусной инфекции продолжается
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Борьба с covid-19 продолжается. На одном из самых популярных туристических маршрутов нашей страны ситуация с заболеваемость налаживается, но еще есть, над чем работать. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 28 февраля 2021 года.
С недугом борются самыми разными способами. Активно проходит вакцинация населения. А в Ярославской области, к примеру, с 1 марта начнут проводить заготовку антиковидной плазмы. Важно, чтобы с момента выздоровления донора прошло не менее двух недель. Если пациент проходил курс антибиотиков, то должно пройти не менее месяца. Работа по забору и заготовке плазмы будет идти на базе Областной станции переливания крови.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 983 (+5)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1704
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1743
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 9362 (по данным на 26 февраля)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иваново
Число заболевших: 11 010 (+35)
Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде (данные за 26 февраля)
Число заболевших: 8683 (+1)
Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30