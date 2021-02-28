Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 28 февраля 2021 года

Борьба с распространением коронавирусной инфекции продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Борьба с covid-19 продолжается. На одном из самых популярных туристических маршрутов нашей страны ситуация с заболеваемость налаживается, но еще есть, над чем работать. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 28 февраля 2021 года.

С недугом борются самыми разными способами. Активно проходит вакцинация населения. А в Ярославской области, к примеру, с 1 марта начнут проводить заготовку антиковидной плазмы. Важно, чтобы с момента выздоровления донора прошло не менее двух недель. Если пациент проходил курс антибиотиков, то должно пройти не менее месяца. Работа по забору и заготовке плазмы будет идти на базе Областной станции переливания крови.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 983 (+5)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1704

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1743

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 9362 (по данным на 26 февраля)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иваново

Число заболевших: 11 010 (+35)

Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде (данные за 26 февраля)

Число заболевших: 8683 (+1)

Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30