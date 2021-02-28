В Самарской области попал на видео лосенок, выпрашивающий пирожные

Жители села Бахилово часто видят диких животных, потому что живут рядом с заповедником Фото: принтскрин видео.

В Самаркой области к людям за едой пришел лосенок. Зверь оказался небольшим, смелым и, видимо, голодным, потому что выпрашивал еду у прохожих.

Очевидцы засняли, как он берет угощение с руки девушки. В кадре она объясняет, что кормит лосенка пирожными. Сколько «вкусняшек» съел зверь, не совсем ясно.

Местные жители рассказали корреспондентам «КП-Самара», что лосенку в селе Бахилово, где снято видео, замечают уже не в первый раз. Предлагали ему яблоки, но животное неизменно тянется к сладостям.

В соцсетях на эту тему уже разгорелась целая дискуссия: одни говорят, что дикое животное нельзя подкармливать вообще, другие – что если уж кормить, что хлебом с солью, третьи негодуют, что подкормкой зверей не занимаются егеря из Жигулевского заповедника.

Территория заповедника начинается как раз возле села Бахилово, именно поэтому дикие животные частенько выходят к людям.

Площадь Жигулевского заповедника - 23,1 тысяч гектаров,там обитают кабаны, лоси, косули, лисицы, куницы и зайцы. Как сообщает Красная книга Самарской области, в регионе лоси остались в двух местах: в Жигулевском заповеднике и в национальном парке «Самарская Лука», при этом их численность уменьшается.

Специалисты связывают это с тем, что животным мало корма. Лоси питаются мхами, грибами, лишайниками, травой и кустарниками, скусывают побеги с деревьев, охотно едят листья, даже опавшие. Взрослому лосю зимой нужно 12-15 кг корма в сутки, плюс соль. Именно поэтому они то и дело выходят к людям и частенько слизывают соль, которой посыпают дороги в борьбе с гололедом.

Специалисты советуют все же не давать животным сладостей – гораздо полезнее будет угощение в виде сена. Особой популярностью оно пользуется у лосей как раз в конце зимы.