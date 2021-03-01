Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 1 марта 2021 года

В Костромскую область завезли очередную дозу вакцины. Фото: kostroma.gov.ru

В России за прошедшие сутки выявлено 11 359 случаев подтвержденного коронавируса. Число положительных анализов немного снижается, однако пандемия не отступает. Та же ситуация - в городах Золотого кольца.

Врачи по-прежнему просят жителей нашей страны соблюдать меры предосторожности: носить маски, чаще мыть руки, проводить дезинфекцию, избегать мест массового скопления народа. Еще один вариант - сделать вакцину от коронавируса.

Костромская область, например, недавно получила 5200 доз "Спутника V", всего с момента появления вакцины первый компонент сделали уже 22488 человек, обе - 9801. Всего в регионе работают 26 прививочных пунктов.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 984 (+1)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1710 (+6)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1750 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 9385 (+8)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иваново

Число заболевших: 11 010 (данные на 27 февраля)

Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде (данные за 26 февраля)

Число заболевших: 8683

Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30