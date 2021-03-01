Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 1 марта 2021 года

В Костромскую область завезли очередную дозу вакцины. Фото: kostroma.gov.ru
В России за прошедшие сутки выявлено 11 359 случаев подтвержденного коронавируса. Число положительных анализов немного снижается, однако пандемия не отступает. Та же ситуация - в городах Золотого кольца.
Врачи по-прежнему просят жителей нашей страны соблюдать меры предосторожности: носить маски, чаще мыть руки, проводить дезинфекцию, избегать мест массового скопления народа. Еще один вариант - сделать вакцину от коронавируса.
Костромская область, например, недавно получила 5200 доз "Спутника V", всего с момента появления вакцины первый компонент сделали уже 22488 человек, обе - 9801. Всего в регионе работают 26 прививочных пунктов.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 984 (+1)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1710 (+6)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1750 (+7)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 9385 (+8)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иваново
Число заболевших: 11 010 (данные на 27 февраля)
Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде (данные за 26 февраля)
Число заболевших: 8683
Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30