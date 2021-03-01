Фотопроект «Комсомолки»: артисты всемирно известного уличного театра помогают брошенным котикам найти хозяев

Артисты надеются, что их участие поможет бедным котикам найти любящих хозяев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зима в этом году была очень морозной. Поэтому особенно радует, что сегодня 1 марта — первый день весны, который к тому же и всемирный День кошек. Дело идет к теплу и, редакция «КП-Самара» надеется, что жизнь питомцев котейни «ЧуКОТка» тоже поменяется в лучшую сторону: они найдут любящих хозяев.

В этот раз «ЧуКОТке» помогают артисты известного на весь мир уличного театра «Пластилиновый дождь». Они приехали на съемку в один из самых холодных февральских дней, не побоялись, что животные испортят костюмы и гримировались под взглядами дюжины любопытствующих кошек. Каждый артист рассказ историю о своих питомцах и представил понравившегося обитателя «ЧуКОТки». Присмотритесь, может он приглянется и вам?

Все кошки в «ЧуКОТке» привиты, обработаны от паразитов, стерилизованы и готовы к передаче в добрые руки. Можно прийти по адресу Молодогвардейская 66 или позвонить по телефону 231-41-00.

Ольга и Сахара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ольга

У меня есть кошка, ее зовут Баста. В Египте это королева кошек. Она очень любит огурцы. Когда я на даче иду собирать урожай, моя кошка следует за мной. Она выбирает самый вкусный огурец и несет его котятам. А у меня в руках Сахара, которой очень нужны заботливые хозяева.

Сахара

Сахара — очень общительная кошка. Умеренно активная и игривая, веселью предпочитает ласку. Она станет любящим и добрым членом семьи!

Сахару куратор нашла на улице и пристроила в приют.

Максим и Мишель Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Максим

Коты со мной всю жизнь, с самого детства. Могу даже сказать, что тогда они меня оберегали. Сейчас у меня двое питомцев. Кот и кошка, которая пришла ко мне в новогоднюю ночь, и я ее приютил. И надеюсь, что Мишель тоже кто-то возьмет к себе домой.

Мишель

Мишель — ласковая, добрая и в меру активная кошечка. Она будет рада общению в дружелюбной компании, нейтрально относится к своим кото-соседям. Мишель истинная кошка-компаньон.

Ее нашли на улице с маленькими котятами. Когда они подросли, Мишель пристроили в приют.

Диана и Марципан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Диана

У меня есть кошка, ее зовут Джесс. Это огромный рыжий десятикилограммовый мейн-кун. Точно такой же, как и Марципан, который ждет свою семью!

Марципан

Почему аллергия всегда на самое лучшее: цветы, сладкое и, к сожалению, котиков? Злую шутку судьба сыграла с чудесным котом Марципаном — у его хозяйки открылась аллергия, которая была подтверждена. Марципана пристроили в приют, но сердце хозяйки было беспокойно, и вскоре она забрала его к своим родственникам в частный дом. Марципан не ужился и там. Он снова оказался в приюте.

На фоне пережитого стресса у котика началась печеночная недостаточность. Сейчас он долечивается.

Настя и Хрусталька Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Настя

Мой брат работает ветеринаром, поэтому у нас в доме всегда были животные. Сейчас у нас два кота, один из них появился от бродячей комки. Всех котят, которых она родила, мы раздали, а этот был самый слабенький. Он остался у нас, вымахал. Сейчас он здоровый, пушистый. Зовут его Хвостик, потому что он любит за всеми бегать. А я представляю кошечку Хрустальку, которая ищет свой дом.

Хрусталька

Хрусталька предпочитает перемещаться по котейне на ручках у сотрудников и посетителей. Кошечка явно раньше была домашней: она очень ласковая и все время пытается «разговаривать» с человеком.

Хрустальку заметили жители у подъезда. Она либо потерялась, либо ее подкинули. Кошечка укрывалась в подвале дома, а неравнодушные люди ее подкармливали, затем пристроили в приют.

Настя и Совушка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Настя

Кошек очень люблю, и сейчас у меня живут трое. Один мейн-кун, а породу двух других не помню. Хотелось бы, чтобы Совушка тоже нашла любящую семью!

Совушка

Совушку бросили на даче, когда закончился сезон. Она очень ласковая кошечка. Активным играм предпочитает обнимашки и дружелюбное общение. С другими кошками не ладит, поэтому в приоритете пристрой в ответственную семью единственным питомцем.

Отметим, что это уже третий подобный фотопроект «КП-Самара». Все брошенные котики, которых мы представляли в предыдущих двух, уже нашли свой дом.

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