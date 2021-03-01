Полкилометра швов и смышленые глаза27 февраля отмечается Международный день полярного медведя. Накануне этого дня группа компаний «Финстрой» заселила в микрорайон «Новая Самара» удивительных жильцов: двух белых медвежат. А совсем скоро на постаменте к ним присоединится и мама: ведь «так не бывает на свете, чтобы были потеряны дети».- День монтажа первых двух фигур, медвежат - совпал с этим достаточно знаменательным днем. В международном сообществе предлагают объявить весь 2021 год годом белого медведя, потому что это вымирающий вид. Сохранить этих животных очень важно, - считает руководитель отдела маркетинга группы компаний «Финстрой» Андрей Большаков.Эскиз арт-объекта разработали питерские дизайнеры, а в жизнь идею воплотили самарские мастера. Чтобы подарить жителям «Новой Самары» эту красоту рабочим пришлось постараться: только сварочных швов на зверушках около полукилометра. Всего на изготовление мишек потребовалось более двух месяцев. Каждая фигура состоит из нескольких сотен деталей.- Процесс трудоемкий: подгонка деталей, варка швов, покраска – на все это ушло много времени, - рассказывает руководитель творческой мастерской, взявшей на себя труд по изготовлению и установке фигур, Евгений Кузин. Но результат того стоит: сталь покрашена качественной эмалью – рабочие утверждают, что ни снег, ни дождь, ни высокие температуры средней полосы краске не страшны, по крайней мере в течение двух лет.Имя выберут всем райономНесколько месяцев назад меценаты уже подарили жителям района «Новая Самара» трех красных слонов: маму папу и малыша.- Реакция жителей превзошла наши самые смелые ожидания: они пришлись по душе и детям, и взрослым, и даже рабочим, которые трудятся на стройке, - говорит Андрей Большаков. – Поэтому мы решили продолжить эксперимент.Новое трио также гармонично вписалось в облик современного и динамично развивающегося микрорайона. Высота самой маленькой фигурки – сидящего медвежонка - около метра. Его братец в два раза выше – он стоит на задних лапах. А мама, которую установят чуть позже, как и настоящий полярный медведь, поражает своими габаритами: два метра в холке и три в длину. Члены необычной семьи очень разные.- Слоны - это три одинаковые фигуры, просто разных масштабов. С медведями все иначе. Каждая фигура индивидуальна. Поэтому пришлось находить с ними общий язык, - признается Евгений Кузин.Самого маленького мишку мастера во время работы уже назвали Умкой в честь героя любимого мультфильма. Группа компаний «Финстрой» планирует провести конкурс на лучшее имя для двух других белых гигантов. Свои комментарии и предложения можно разместить на страничке «Новой Самары» в социальных сетях.Мишек оценили всеУстановленные на главной торговой улице микрорайона мишки не остались незамеченными. Прохожие улыбались, обсуждали новый арт-объект и фотографировались со зверушками.- У нас тут здорово. Больше всего нам нравятся детские и спортивные площадки. В каждом дворе свои, разные. И много всего красивого. Медведи – классные. Зимой они символ мороза, а летом – рядом с ними будет здорово фотографироваться с мороженым. Скорее бы маму установили, посмотреть, - делятся впечатлениями юные жительницы «Новой Самары» Дарья и Аврора.В группе компаний «Финстрой» уверены: совсем скоро это место будет не менее знаковым и узнаваемым, чем перекресток с красными слонами.- Я здесь живу уже три с половиной года. Мне очень как развивается микрорайон: почти, готова школа, есть вся необходимая для жизни инфраструктура, очень много магазинов открылось, никуда не надо ездить. И то, что появляются столь необычные арт-объекты – это тоже здорово. Они вызывают улыбку, - говорит жительница района Евгения Голушкина.НАША СПРАВКАМеждународный день полярного медведя или День белого медведя отмечается каждый год 27 февраля. Его проведение было инициировано общественной организацией по сохранению белых медведей. Главная цель - распространение информации самом крупном наземном хищнике планеты и привлечение внимания к необходимости сохранения исчезающего вида. Традиционно к этой дате природоохранными и экологическими организациями готовятся различные публичные акции и просветительские мероприятия.