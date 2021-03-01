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8 марта 2021 года в Самаре: полная программа мероприятий к Женскому дню

Рассказываем, как отметить Международный женский день, куда пойти в Самаре на 8 марта или накануне праздника
Ольга РЕШЕТНИКОВА