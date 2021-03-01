8 марта 2021 года в Самаре: полная программа мероприятий к Женскому дню

8 марта – весна только по календарю, но у самарцев есть возможность сделать этот день по-настоящему ясным и теплым, невзирая на погоду. Отмечать первый весенний праздник будем три дня. В городе на эти даты запланировано много необычных культурных мероприятий, которые поднимут настроение и прекрасным дамам, и их спутникам – спектакли, концерты, экскурсии. Рассказываем, куда отправиться в Самаре 8 марта 2021 года или накануне, чтобы отметить праздник романтично, и подсказываем идеи необычных подарков для прекрасных и самых любимых.Комедия «Корсиканка» (16+)Спектакль «Корсиканка» – гимн женщине. Только она способна возродить в мужчине веру в себя и вернуть желание бороться. И не важно, кто он: простолюдин или император.Кухарка из Парижа добралась до острова Святой Елены, где томится в изгнании поверженный Бонапарт, чтобы взыскать долг с императора за погибшего мужа. И внезапно становится генерал-адъютантом самого Наполеона. Жозефина Понтиу заберет в свои руки бразды правления островом и устроит праздник в честь давней наполеоновской коронации.ГДЕ: Самарский академический театр драмы им. Горького, пл. Чапаева, 1.КОГДА: 6 марта, 18.00.ЦЕНА: 200 – 1000 руб.Премьера спектакля «Нет женщин, нет проблем» (16+)Самарский Художественный Театр дарит на 8 марта новый спектакль!Что увидят зрители на сцене ДК Железнодорожников? Привлекательная девушка Мирандолина получила от отца в наследство гостиницу. Постояльцы и прислуга - все влюблены в юную хозяйку, но Мирандолина никому не отдает предпочтения. Все меняется, когда в гостиницу прибывает кавалер Рипафратта. Он высмеивает маркиза и графа за то, что они добиваются внимания простолюдинки. Мирандолину задевает это, и она решает сделать так, что бы заносчивый кавалер влюбился в нее.ГДЕ: Самарский Художественный Театр, сцена в ДКЖ им. Пушкина, ул. Льва Толстого, 94.КОГДА: 6 марта, 18.00.ЦЕНА: 300 – 600 руб.Балет «Три маски короля» (12+)8 марта самарских зрительниц приглашают на красивый танцевальный спектакль, наполненный глубоким философским смыслом.Мы все носим маски. Просыпаясь, мы надеваем маску ребенка или родителя, мужа или жены. Нам хочется казаться добрыми, злыми, смешными, серьезными, красивыми и независимыми. Скрывать истинные мысли и чувства становится нормой. Мы осуждаем ложь, хотя обманываем самих себя каждый день. Так несложно и запутаться… Искренность и открытость – это добродетель? Или тоже наша маска?ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.КОГДА: 7, 8 марта, 18.30.ЦЕНА: 500 – 3100 руб.Комедия «Ladies` Night» (16+)Спектакль с мужским стриптизом к 8 марта! Исполнять эротический танец будут английские сталевары, оценивать их хореографические способности – самарские зрительницы.Дело в том, что в провинциальном городке закрылся металлургический завод, и мужчины потеряли работу. И одному отчаявшемуся сталевару пришла идея организовать стриптиз-шоу. Правда, обычные мужики с завода танцевать не умеют. Но будут на ваших глазах учиться этому нелегкому искусству, преодолевая внешние и внутренние препятствия.ГДЕ: Самарский академический театр драмы им. Горького, пл. Чапаева, 1.КОГДА: 7, 8 марта, 18.00.ЦЕНА: 200 – 1200 руб.Спектакль «На одном дыхании» (16+)Филармония приглашает 8 марта на романтичный спектакль о любви. На сцену выйдет актерский дуэт из Москвы – Александр Дьяченко и Ксения Лаврова-Глинка.Блистательная игра артистов доставит огромное удовольствие всем. Украшением спектакля станет оригинальное исполнение музыкальных произведений, которые написал актер Александр Дьяченко. Ни один зритель не останется равнодушным к легкой и доброй истории о том, как столичная звезда оказывается в маленьком провинциальном городке, и судьба сводит его с неприметной женщиной. Герой и не подозревает, какие загадочные пути свели их.ГДЕ: Самарская государственная филармония, ул. 141.КОГДА: 8 марта, 18.00.ЦЕНА: 800 – 3200 руб.Комедия «Пришел мужчина к женщине» (16+)Театр «Самарская площадь» дарит на весенний праздник отличное настроение и приглашает посмотреть комедию, которая не сходит с его сцены уже 8 лет.Рассказ пойдет о том, как встретились два одиночества… В квартире нового жилого дома скучает телефонистка Дина Федоровна. Друзья решают познакомить ее с Виктором Петровичем, одиноким фармацевтом… Совершенно обыденная житейская история покажет, что мужчины и женщины - существа с разных планет. Но друг без друга они не могут...ГДЕ: Театр «Самарская площадь», ул. Садовая, 231.КОГДА: 8 марта, 18.00.ЦЕНА: 1000 руб.Концерт «Ради женщин» (12+)Накануне Международного женского дня Самарский театр оперы и балета приглашает милых дам и их кавалеров на праздничный концерт на Малой сцене. Посетительниц ждут праздничные поздравления и музыкальные подарки от солистов самарской оперы.ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.КОГДА: 7 марта, 19.00.ЦЕНА: 300 руб.Концерт «Вальс в зеркалах» арт-дуэта «Граэль» (12+)История об истинной благородной любви, рассказанная русским романсом, прозвучит в Самарской филармонии накануне Международного женского дня. Ведущие солисты Московского театра оперетты, лауреаты международных конкурсов Юлия Гончарова и Максим Катырев и солисты балета Елизавета Пархоменко и Егор Шведов под музыку Чайковского, Рубинштейна, Рахманинова, Чарского расскажут о взаимоотношениях русского офицера и его возлюбленной, начиная с их встречи на одном из русских балов в начале ХХ века.ГДЕ: Самарская государственная филармония, ул. 141.КОГДА: 7 марта, 19.00.ЦЕНА: 500-1700 руб. Скидка 50% на лучшие места.Концерт Александра ИвановаЛегендарный музыкант, лидер группы «Рондо» Александр Иванов готовится отметить свое 60-летие на сцене Самарского дома офицеров шоу под названием «6:0». Конечно, в пользу юбиляра! Отметьте и вы день рождения исполнителя романтических баллад, а заодно и 8 марта, на большом юбилейном концерте. Александр Иванов и группа «Рондо» исполнят и новинки, и старые любимые хиты, которые можно петь всем залом.ГДЕ: Самарский Дом офицеров, ул. Шостаковича, 7.КОГДА: 7 марта, 18.00.ЦЕНА: 800 – 3200 руб.Концерт Елены ВаенгиС началом весны в городе начинает оживать гастрольная жизнь! И возможно, этот концерт станет желанным подарком для вашей прекрасной дамы. Певица с проникновенным драматическим голосом споет для самарцев 6 и 8 марта. Выходя на сцену, Ваенга приглашает слушателя на свою исповедь. Каждый ее концерт – это монолог со зрителем. Каждое появление певицы на сцене – новый спектакль с особенной драматургией.ГДЕ: УК «МТЛ Арена», ул. Советской армии, 253а.КОГДА: 6, 8 марта, 19.00.ЦЕНА: 1800 – 5500 руб.«Необычный обед»Начнем праздновать Международный женский день «Необычным обедом», прогуливаясь по кафе и ресторанам Самары. В меню праздничной трапезы на первое – шурпа в «Лагманной», на второе – пицца с бокалом вина в «Таверне Дома Сивре», на десерт – дегустация шоколада в мастерской «Горький», а перерыв на кофе – в кофейне «8 атомов». А поскольку это обед-экскурсия, то еще можно будет послушать увлекательные истории о тех местах, где вы побываете и интересные факты о блюдах.Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (927) 015-17-27.ГДЕ: место встречи – \\"Лагманная\\", ул. Некрасовская, 48. Окончание - ул. Молодогвардейская, 86.КОГДА: 6 марта, 13.00.ЦЕНА: 1300 – 1200 руб.«Один кофейно-творческий день» с гончарным мастер-классомВсе женщины любят рукодельничать, творить. Поэтому экскурсия с мастер-классом может стать хорошим подарком для ваших креативных дам. В первой части гостей познакомят с архитектурными стилями Самары – модерн, классика, деревянное зодчество… После теоретической части будет практика – мастер-класс по гончарному делу, на котором каждый сможет изготовить чашку и блюдце на гончарном круге. Эти изделия можно будет забрать спустя 3 недели из мастерской керамики «Теrra_goat» после сушки и обжига. В честь предстоящего праздника гости посетят кофейню «Сойка», где отдохнут за чашкой ароматного кофе с печеньем.Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (927) 015-17-27 или в сообщении в группе https://vk.me/ekskursii_po_samareГДЕ: начало экскурсии - на пересечении улиц Рабочей и Самарской, возле магазина \\"Перекресток\\". Окончание - кофейня \\"Сойка\\", ул. Молодогвардейская, д. 82.КОГДА: 7 марта, 13.30.ЦЕНА: 1200 руб.«Трамвай «История»Люблю – трамвай куплю! И действительно можете купить. Всего за 500 рублей. Столько стоит необычная экскурсия по вехам самарской истории из окон трамвая. Первая часть будет пешеходной, она займет всего 20-30 минут, затем на Хлебной площади экскурсанты сядут в трамвай 5-го маршрута и отправятся в путешествие до Барбошиной поляны. За два часа «трамвай пятерочка» провезет пассажиров через несколько эпох: от времен первой самарской крепости через Самару купеческую, через революционный, военный и советский Куйбышев в современный мегаполис. Перед посадкой в трамвай каждый участник экскурсии получит по чашке горячего грога.Купить путевку на экскурсию можно здесь https://gorod-kurort.com/product/tramvaj-istorija-2/ГДЕ: встреча на Хлебной площади у памятника Дзержинскому.КОГДА: 7 февраля, 13.30.ЦЕНА: 500 руб.«Чего хотят женщины?»Ответ на этот вопрос можно получить на необычной творческой экскурсии, на которой расскажут истории о судьбах знаменитых самарских женщин. Гости побывают в Музее шоколада и Мастерской винтажной парфюмерии, а в финале встречи будет угощение. Сначала женщины попробуют себя в профессии шоколатье и сделают шоколадную фигурку своими руками. Затем все отправятся на прогулку и узнают, как отдыхали самарские купчихи и аристократки, кем были первые самарские куртизанки… Конечный пункт прогулки – студия «Вместе», где всех согреют кофе и чаем со сладостями, преподнесут бокал шампанского в честь праздника. И проведут мастер-класс от профессионального парфюмера по созданию сухих духов.Организаторы советуют взять с собой деньги на общественный транспорт или такси. Подробности об условиях экскурсии читайте здесь https://gorod-kurort.com/product/chego-hotjat-zhenshhiny/ГДЕ: место встречи – ул. Садовая, 256.КОГДА: 7 февраля, 15.00.ЦЕНА: 1500 руб.«Женский праздник по-самарски: узнать и попробовать»На этой экскурсии можно будет не только послушать женские истории нашего города, но и оценить вкусы изысканных десертов.Сначала гостей ждет прогулка по старинным улочкам города и рассказы о представительницах прекрасного пола, оставивших свой след в истории Самары. С заснеженных улиц экскурсия перенесется в уютную кондитерскую-кафе «Кекс в большом городе». Здесь гости согреются бокалом вина или домашнего морса с вкуснейшими кейк-попсами. Также будет возможность прикоснуться к кулинарному искусству на мастер-классе по приготовлению пирожных на палочке.Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (927) 015-17-27 или в группе https://vk.me/ekskursii_po_samareГДЕ: начало экскурсии возле стелы на пересечении улиц Ленинградской и Куйбышева. Окончание - возле площади Куйбышева, ул. Чапаевская, 200.КОГДА: 8 марта, 11.30.ЦЕНА: 1200 – 1300 руб.Пижамная вечеринка с мастер-классомВ Самаре 8 марта устраивают пижамную вечеринку для всех желающих! На этом веселом мероприятии будут вкусные напитки и закуски, музыка с виниловых пластинок, можно будет сделать море интересных фотографий и выложить их в Instagram. А еще запланирован мастер-класс по изготовлению глиняного панно.Приобрести билет можно по ссылке https://art-excursions.ru/tproduct/267912556-604728858741-pizhamnaya-vecherinka. Узнать подробности об экскурсии в группе https://vk.com/art_excursions и по телефону 8-987-914-66-64, Ксения.КОГДА: 8 марта, 17.30.ЦЕНА: 1650 руб.