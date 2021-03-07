«Они для меня дети»: потерявшая ноги самарчанка спасает бездомных животных от гибели

Надежда очень любит животных и всегда готова им помогать Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Надежда Панина несколько лет назад упала с 8 этажа, пережила 23 операции, чудом выжила, но оказалась в инвалидном кресле, потеряв обе ноги. Жительница Самары полгода боролась с депрессией, одержать победу ей помогли родные, которые не давали расслабляться и унывать, а также невероятная сила духа и амбициозные планы на будущее.

— Я просто понимала то, что если сейчас не слезу с кровати, не доползу до крана, то не смогу попить воды. А пить очень охота, поэтому эти жесткие пинки мне и помогли, — рассказывает Надежда корреспонденту «КП-Самара».

У Буси есть проблемы со здоровьем Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Надежда — женщина с доброй душой и большим сердцем, готовая протянуть руку помощи всем, кто в этом нуждается. Она помогала детям с ДЦП, а сейчас занимается поисками дома для брошенных животных. Кроме того, в этом году активистка собирается проводить конкурс красоты для девушек с ограниченными возможностями.

«Я лучше колбасу хорошую не куплю, но помогу животным»

Надежда очень мечтала о собаке с детства, но, к сожалению, семья была многодетной и проживала в однокомнатной квартире. Поэтому завести такого питомца они не могли, зато были коты и кошки.

— Я всегда мечтала о собаке. Но сейчас, сидя в коляске, мне не приходило мысли завести ее. Собака — это уход, это выгул. Тут за собой, как говорится, нужно все уметь делать. А еще уметь за собакой ухаживать, — делится наша собеседница.

Но мечты сбываются, и первым спасенным животным была Буся- Надежда не могла оставить песика на улице. Для семьи Буся стала всем: их сердцем и душой.

Сейчас Надежда, помимо Буси, воспитывает еще одного друга по кличке Макс. Познакомились они в конце октября, когда в городе уже было холодно. Увидев маленький замерзший комочек на остановке, Надежда не смогла сдержать слез и оставить четырехлапого друга замерзать.

Найти Максу новый дом не получилось. Мальчик вел себя агрессивно и озлобленно. Как потом выяснилось, его так специально воспитали.

Макс - парень с характером Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Я понимала, что с такой агрессией пристроить не получится, поэтому мы отдали его в профессиональную школу, где им занимается кинолог, — говорит Надежда Панина. — Мы до сих пор продолжаем его водить туда. Сейчас мальчик очень хороший, ласковый и добрый. Но, конечно, иногда показывает свой характер.

Надежда всегда говорила, что любовь и забота творят чудеса. Макс после занятий радостно встречал свою спасительницу, набрасываясь на нее так, будто хотел покатать.

— Я говорю ему: «Тебя надо научить сзади катать, а не спереди, чтобы ты мог на улице повезти меня гулять», — смеется Надежда. — Несмотря на то, что Макс и Буся не сильно ладят, встречают они нас вместе: что меня, что мужа. Они набрасываются и лижут нас до умопомрачения.

«Я буду бороться до последнего»

Уход за животными требует больших сил и денег. Бусю оперировали, когда обнаружилось, что у нее онкология. Но денег на операцию не хватало, поэтому Надежда продала инвалидную коляску. Макса тоже надо было лечить — у него был воспалительный процесс.

— Недавно случилось так, что Макс побежал как обычно за мужем, спрыгнув с кровати, и в этот момент с ним произошел эпилептический приступ: его скукожило и било судорогами, — делится Надежда. — Мы поехали к врачу, он сказал, что у этой породы такое бывает. Надо сделать томографию головного мозга. Но если это эпилепсия, то придется всю жизнь ему таблетки пить.

У девочки Буси тоже есть проблемы:

— Она плохо ходит и у нее бывают приступы. Сначала мы думали, что сердечко — отвели в ветклинику. Там нам сказали — да, сердечная недостаточность. Купили ей лекарства и два дня поили ими. Прихожу с работы, а она вообще пластом лежит. Вновь в ветклинику отправились.

У обеих собак неврологические отклонения, но врачи точный диагноз не дают — только МРТ покажет. У Буси обследовали сердце и глазик — на это ушло 6 тысяч рублей. Потом еще 2 тысячи рублей на кардиолога, столько же — на невролога для Макса. Обследовать двух питомцев одновременно — не позволяет пенсия.

Надежда не отчаивается: она готова перевернуть весь мир, чтобы помочь тем, кого любит. Правда, поддерживают ее стремления не все.

— Шансы на жизнь есть у обеих собак. Но, когда я собирала деньги на операцию, в социальных сетях под постами мне многие писали про Бусю: «брось, зачем тебе это надо? Она старенькая, лучше усыпи, меньше проблем», — с грустью рассказывает Надежда. — Нет, никогда в жизни я так не поступлю. Я буду бороться до последнего,если есть шансы. Если бы за меня не боролись мои близкие, может быть, и я уже умерла бы. Что это в мире будет, если мы перестанем друг о друге заботиться?

Надежда продолжает собирать средства для обследования Макса и Буси и просит помочь всех, кому небезразличны судьбы животных.

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