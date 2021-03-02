Правоохранители Тольятти разбираются в обстоятельствах страшного преступления. Взрослый мужчина издевался над беззащитным ребенком. В деле уже несколько эпизодов, не исключено, что их станет еще больше.О ЧП в Автозаводском районе города стало известно 16 декабря прошлого года. В полицию обратился местный житель, сообщивший, что мужчина из соседней квартиры совращал его 8-летнюю дочь.— Согласно свидетельским показаниям и словам потерпевшей, злоумышленник прикасался к ее интимным местам. Кроме того, он фотографировал все происходящее. Для личного пользования или для чего-то еще — сейчас разбираются следователи, — сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.17 декабря 2020 года в связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ — иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Подозреваемого задержали оперативники. Им оказался 40-летний Евгений Г. Официально мужчина нигде не работает, раньше подобных проблем с законом у него не было.— В ходе обыска у него изъяли системный блок компьютера. Там найдены порнографические материалы с участием девочки. Сам подозреваемый тоже во всем признался, — делятся стражи порядка.Евгения отправили в СИЗО. В ходе разбирательств открылись новые жуткие подробности. Оказалось, что мужчина приводил маленькую соседку к себе домой и раньше. Так, он похожим образом совращал ее в июне 2018-го. Тогда несчастной едва исполнилось 6 лет. Схема все та же — прикасался и снимал на камеру, делал фото и видео, хранил их на телефоне и на компьютере.28 февраля на обвиняемого возбудили еще одно уголовное дело. Сейчас расследование продолжается. Не исключено, что в ходе работы сыщики выявят новые факты. «Комсомолка» следит за развитием событий.