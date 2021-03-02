Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 2 марта 2021 года

В городах Золотого кольца продолжается вакцинация
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городах Золотого кольца постепенно возвращаются к нормальной жизни, разрешая туристам посетить достопримечательности.
Так, в музеи Владимирской области теперь могут ходить экскурсионные группы в количестве до 30 человек. Но при условии, что они прибыли на одном автобусе или учатся вместе. В сборной группе, то есть в той, где люди пришли из разных мест и друг с другом ранее не контактировали, по-прежнему могут быть не более 10 человек.
В театры, кинотеатры, концертные залы и дома культуры по-прежнему пускают не более 50% зрителей от общей вместимости.
Вместе с послаблением ограничений в города Золотого кольца продолжают бороться с коронавирусом. Например, в Ярославскую область поступило порядка 54 тыс. доз вакцин. В регионе действуют 46 пунктов вакцинации в 30-ти медицинских организациях.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 988 (+4)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1715 (+5)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1757 (+7)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 9409 (+24)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иваново
Число заболевших: 11 074 (+38)
Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 8768 (+25)
Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30