Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 2 марта 2021 года

В городах Золотого кольца продолжается вакцинация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городах Золотого кольца постепенно возвращаются к нормальной жизни, разрешая туристам посетить достопримечательности.

Так, в музеи Владимирской области теперь могут ходить экскурсионные группы в количестве до 30 человек. Но при условии, что они прибыли на одном автобусе или учатся вместе. В сборной группе, то есть в той, где люди пришли из разных мест и друг с другом ранее не контактировали, по-прежнему могут быть не более 10 человек.

В театры, кинотеатры, концертные залы и дома культуры по-прежнему пускают не более 50% зрителей от общей вместимости.

Вместе с послаблением ограничений в города Золотого кольца продолжают бороться с коронавирусом. Например, в Ярославскую область поступило порядка 54 тыс. доз вакцин. В регионе действуют 46 пунктов вакцинации в 30-ти медицинских организациях.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 988 (+4)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1715 (+5)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1757 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 9409 (+24)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иваново

Число заболевших: 11 074 (+38)

Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 8768 (+25)

Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30