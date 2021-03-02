Медицинский центр «НаноМед» стал призером конкурса «Клиник года»

Медицинский центр «НаноМед» стал одним из лидеров народного голосования в номинации «Услуги в области флебологии» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медицинский центр «НаноМед» стал одним из лидеров народного голосования в номинации «Услуги в области флебологии» ежегодного конкурса издательского дома «Комсомольская правда» - «Клиника года». Деятельность «НаноМед» базируется на ключевых принципах – качество и оперативность. Поэтому сеть медицинских центров «НаноМед» применяет инновационные методы лечения и диагностики. Здесь особое внимание уделяют не только современным технологиям и оборудованию, но и уровню профессионализма врачей.