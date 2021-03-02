Дмитрий Азаров назвал имя нового руководителя министерства промышленности Самарской области. Олега Жадаева на этом посту сменит 54-летний Андрей Шамин, работать он будет также с приставкой врио, пока решение о кандидатуре главы ведомства не будет принято окончательно. Олег Жадаев теперь займется развитием производства аккумулятора в \\"АКОМе\\". А решать задачи промышленного развития региона доверили выходцу из Новокуйбышевска. Разбираемся, что известно об Андрее Шамине и кто это такой.Андрей Юрьевич Шамин до последнего времени работал заместителем министра промышленности, он руководил департаментом нефтехимического комплекса. И это не случайно: В министерство он перешел из Новокуйбышевска, где совмещал задачи депутата городской думы и вице-президента крупнейшего нефтехимическго холдинга САНОРС. Произошло это в 2015 году, как раз тогда, когда холдинг купила компания Роснефть. В общем, с темой новый назначенец был знаком не понаслышке.Тогда в 2015 году Шамин стал уже вторым заместителем тогдашнего министра Сергея Безрукова из Новокуйбышевска, до этого в министерство перешел бывший мэр города Олег Волков.Поднял ЖКХ с коленИменно с периодом, когда главой города Новокуйбышевск был Волков, связан еще один период трудовой биографии Шамина и получение им управленческих навыков в госструктуре. При Волкове он был первым заместителем, занимался программами капремонта и оснащением домов приборами учета. Как пишут в официальной биографии депутата и чиновника, в систему ЖКХ региона он внес огромный вклад и благодаря его деятельности город-спутник вошел в десятку населенных пунктов страны, которые стали участниками проекта МБРР \\"Реформирование ЖКХ в России\\" Это дало возможность, например, реконструировать очистные сооружения. В 10-11 годах в городе появились заглубленные контейнеры для сбора отходов, построили новую водоразборную скважину. А в 2011 году уровень сбора платежей от населения за ЖКХ был больше 100% - лучший в регионе.Руководил нефтянкойС 2012 года Андрей Шамин работает в компании САНОРС, здесь он управляет стратегическими проектами, участвует в техническом перевооружении производства и лично курировал разработку ряда социальных программ предприятия. С сентября 2013 года стал первым вице-президентом.В 2014 году Шамин избрался депутатом гордумы, был председателем комитета по промышленности, экологии и благоустройству.СПРАВКА КПАндрей Шамин родился 21 марта 1966 года в Новокуйбышевске. Школу окончил в Оренбургской области, а химико-технологический факультет - в Уфимском нефтяном институте.Карьеру начинал в должности инженера-исследователя на Новогорьковском НПЗ. Практически вся его трудовая жизнь связана с нефтепереработкой.Женат, воспитывает двоих детей.