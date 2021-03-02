В Самаре продолжается строительство нового Дворца спорта взамен располагавшейся здесь старой ледовой арены. Работа кипит полным ходом. Новое здание будет гораздо вместительнее и функциональнее старого. Рассказываем, как будет выглядеть новый Дворец спорта в Самаре.Старое здание Дворца спорта в Самаре было снесено в 2017 году. Разрешение на строительство нового дворца спорта взамен снесенного было выдано министерством строительства Самарской области в сентябре 2018 года. Подрядчиком строительства выступила компания АО «Волгатрансстрой-9», сейчас с этой компанией заключено сразу несколько контрактов на различные виды работ, последний из них, на 1,9 миллиардов рублей, был подписан в начале 2021 года, а общая сумма составила около четырех миллиардов. Власти заверяют, что строительство Дворца спорта идет по графику, и к концу 2021 года объект должны сдать.Новый дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре будет четырехэтажным. Здание строится из монолитного железобетона и металлоконструкций, внутри предусмотрены кирпичные и гипсокартонные перегородки. Для наружной отделки используется система вентилируемого фасада с применением минераловатных плит, керамогранита и облицовочных панелей. Предусмотрена крышная котельная мощностью 3 МВт и двухуровневая подземная автостоянка. Площадь нового ледового дворца будет в 2 раза больше старого — более 28 тысяч квадратных метров.В здании будет предусмотрено несколько входов. Со стороны улицы Молодогвардейской попасть внутрь можно будет с первого и с третьего этажа. На первом этаже будет располагаться вход в партер главной арены, а также в залы для керлинга, на тренировочное хоккейное поле, в универсальный спортзал, хореографический и тренажерный залы.Чтобы добраться до входа на третьем этаже, посетителям нужно будет подняться по наружным лестницам. Отсюда зрители смогут попасть на верхние трибуны главной ледовой ареныВнутри нового Дворца спорта будет размещаться большая ледовая арена, рассчитанная на 5 тысяч зрителей. При этом предусмотрено ассиметричное расположение трибун, чтобы зрителям было максимально хорошо видно происходящее на арене: со стороны главного входа по ул. Молодогвардейской будут располагаться 20 рядов, а со стороны Волги – всего 10 рядов. Также предусмотрена возможность укладки специального паркетного покрытия на лед, благодаря которому здесь можно будет проводить разнообразные концерты и баскетбольные матчи.Кроме главной ледовой арены в новом Дворце спорта будет располагаться два тренировочных ледовых поля без зрительных трибун, площадка для керлинга, хореографический зал, универсальный спортзал. На третьем и четвертом этажах разместятся также четыре конференц-зала общей вместимостью в 800 мест.На втором этаже в фойе будет располагаться буфет для зрителей и спортсменов. Он рассчитан на 150 человек. Предполагается, что дополнительные торговые стойки будут размещаться также в фойе третьего этажа.Также в новом Дворце спорта предусмотрены все необходимые технические посемщения и раздевалки для спортсменов и судей.