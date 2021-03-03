Коронавирус в городах Золотого кольца постепенно ослабевает, вместе с ним ослабевают и ограничения. Туристам теперь можно посетить достопримечательности, в музеи пускают экскурсии до 30 человек, а вот в кинотеатры заполняют не более чем на 50% от общей вместимости зала.Кроме того, в городах Золотого кольца продолжают бороться с коронавирусом, в частности продолжается массовая вакцинация населения.О ситуации с коронавирусом по городамВладимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 994 (+6)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1720 (+5)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1766 (+9)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 9427 (+18)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районахМасочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановоЧисло заболевших: 11 115 (+41)Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 8802 (+34)Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: +7 800 550-50-30