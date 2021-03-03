«Greenway» отметили за вклад в экологичный образ жизни

Жить в гармонии с природой — здорово! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Greenway» пропагандирует осознанный подход к жизни и своему месту в экосистеме. Верные себе, сотрудники компании не упустили случая познакомить со своими ценностями единомышленников – на церемонии чествования эковолонтеров организовали выставку эко-продукции компании. Многоразовые салфетки из японского микроволокна можно использовать как для уборки или мытья посуды, так и вместо мочалки: чудо-варежки не требуют никаких дополнительных гелей – чисто моют все, от окошек до пяток, без всякой химии. Хватает такого бытового гаджета на два года – потом можно сдать салфетку в компанию, которая ее цивилизованно утилизирует.

- Наша продукция является альтернативой бытовой химии, - рассказала руководитель регионального центра компании «Greenway»Елена Валенцова. – Наши пластины для стирки белья не содержат никаких фосфатов и не наносят вреда природе. Недавно появилась линейка твердых шампуней – один кусочек заменяет три флакона обычного средства для мытья волос. Потребители наших шампуней снижают нагрузку на природу на эти самые три пластмассовых флакона.

С помощью продукции «Greenway» можно поправить не только природу, но также красоту (посредством специальной косметики) и здоровье – витаминами, чаями и функциональным питанием – компания разработала сбалансированные полезные коктейли с разными вкусами- это замечательная альтернатива бургеру или другому нездоровому перекусу.

Чтобы перестать наносить вред природе, нужно просто начать с себя, считают производители эко-продукции. Сегодня таких единомышленников – потребителей товаров «Greenway» - по всему миру (в 33 странах) насчитывается 1,5 миллиона.

- Только представьте, что население города-миллионника – например, все самарцы, - не пользуются бытовой химией, - улыбается Елена Валенцова. – Это же здорово!

Впрочем, сотрудники «Greenway» стремятся не только убрать из природы лишнее, но и привнести нужное. Каждый новый партнёр (продукция распространяется посредством сетевого маркетинга)получает в подарок особый буклет с семенами черной сосны и описанием выращивания сеянцев и ухода за ними.

- Уже год как мы озеленяем планету таким образом, - говорит Елена Валенцова. – У меня дома подрастают четыре сосенки – скоро высадим их на даче.

«Greenway» старается улучшить жизнь обитателей планеты – как сухопутных (нас с вами), так и водных. Совместно с научно-экологическим центром «Дельфа» спасает дельфинов, помогает чистить мировой океан – сумки-шоперы, которые предлагаются покупателям, изготовлены из выловленных пластиковых бутылок.

Региональный центр «Greenway» приглашает к сотрудничеству всех, кто не равнодушен к себе и к окружающей природе. Когда-нибудь экологическая сознательность станет обязательным моральным аспектом каждой личности. А начать можно уже сейчас!

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