Диплом за активное развитие проекта по раздельной сортировке отходов и экологическое просвещение молодого поколения Самары получил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоСтройРесурс». Преследуя благородную цель воспитания экосознательности, «ЭкоСтройРесурс», в рамках социальной ответственности компании, реализует более 10 направлений по экологическому просвещению. Например, в партнерстве с «Nestle - Россия» реализует в Самаре социально-экологический проект «Школа, Вуз, Ссуз – разделяй со мной!». В рамках проекта закуплено 240 специальных накопителей для раздельного сбора пластиковых отходов. В городских школах установлено 90 контейнеров для сбора пластиковых бутылок и крышечек, а уроки и лекции проведены для более 4000 участников. Ценные фракции с помощью ребят собираются и вывозятся для дальнейшей переработки. В акции принимают участие 40 школ, пять средне-специальных учебных заведений и три вуза Самары. Быть экологически ответственными «ЭкоСтройРесурс» предлагает и взрослым: в самарских дворах размещено более 400 сеток для сбора пэт-тары.- Пластик – самый долгоразлагающийся вид отходов, запрещенный для захоронения, - рассказала руководитель экологического управления регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко. – Мы стараемся сформировать у детей и взрослых полезную привычку собирать пластиковые бутылки и крышки раздельно. Используем для этого и крупные мероприятия – например, в 2019 году мы учили сортировать мусор участников фестивалей IВолга, Метафест и Протока.Предприятие является также партнером эколого-благотворительного проекта «Добрые крышечки»: более 120 накопителей для их сбора, установленных «ЭкоСтройРесурсом», можно увидеть в разных уголках губернии. Собрано уже более двух тонн пластиковых крышек, отправленных на дальнейшую переработку. Вырученные деньги поступают в благотворительный фонд «Волонтеры - детям-сиротам» для покупки инвалидных колясок и другой реабилитационной техники для ребят с ограниченными возможностями здоровья.Региональный оператор реализует еще один экологический проект просветительского плана – по сбору отслуживших свое батареек. Эти необходимые в любом хозяйстве «безобидные» штучки относятся к классу опасных отходов и не подлежат утилизации «ЭкоСтройРесурсом». Чтобы не допустить попадания токсичных веществ в воду и почву – оператор установил в администрациях, школах, управляющих компаниях и местах массового скопления людей 75 специальных контейнеров для сбора батареек – за последние два года более 2,5 тонн отправлено на переработку в Челябинск.Также в ходе экоакций «Сдай макулатуру – сохрани лес», организованных предприятием, собрано 48 тонн бумаги, которую экомобиль принимал у школ, предприятий и рядовых граждан. Полученные от сдачи макулатуры средства «ЭкоСтройРесурс» потратил на помощь пансионату для детей-инвалидов.– Умение сохранить окружающую среду и рационально использовать природные ресурсы в решающей степени определяется уровнем экологического воспитания, – сказал директор «ЭкоСтройРесурса» Михаил Захаров. – Такие мероприятия как ЭКОРАВНОВЕСИЕ очень важны, ведь каждая акция, каждая заметка привлекают внимание общественности к проблемам экологии. Хочу сказать спасибо всем, кто занимается информированием, экопросвещением и защитой окружающей среды!