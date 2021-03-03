В Смоленской области уволят участкового, который пришел на работу в шортах

Александр Афанасьев явился на службу в неподобающем виде Фото: Кадр видео

Скандал разыгрался в управлении МВД Смоленской области. Там увольняют участкового уполномоченного Александра Афанасьева, который пришел на работу в шортах и вел себя не совсем адекватно. Это все засняли на камеру и выложили в сеть, после чего и начались разбирательства.

Александр работает в городе Вязьме. Он обслуживает сразу несколько участков, мнение о нем в городе неоднозначное.

— Да его вся Вязьма знает! — пишут в социальных сетях местные жители.

— Достойный человек! Грязь здесь неуместна. Видео снято сотрудниками с непонятной целью, — делятся другие.

Ролик в местных группах «ВКонтакте» разместили 1 марта. На кадрах оператор интересуется:

— Афанасьев, что за вид?

Ответа не следует. Вместо этого участковый, где-то забывший брюки, показывает в камеру средний палец.

Публикация дошла до руководителей сотрудника. На принятие решения им понадобилось несколько дней.

— В ходе мониторинга был выявлен факт недостойного поведения участкового межмуниципального отдела МВД России «Вяземский». Назначена служебная проверка, по итогам которой он будет уволен из органов по отрицательным основаниям, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, — сообщили в местном управлении МВД.

А пока руководство обещало поработать с личным составом. Офицерам объяснят, как они правильно носить форменную одежду. Также обсудят и нормы поведения.

Отметим, что сейчас участковый продолжает работу. Официально его еще не уволили. Случиться это должно после всех разбирательств.